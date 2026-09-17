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Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci

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Pokud vám na lince chybí prostor a klasické rádio překáží, Lidl nabízí chytré řešení. Podvěsný model se montuje pod skříňku a navíc slouží jako světlo i budík.
Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci

Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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