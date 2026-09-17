Lidl prodává věcičku k nezaplacení za pouhých 750 Kč. Potřebují ji především důchodci

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Každý, kdo rád vaří nebo peče, zná ten pocit. Na pracovní ploše stojí konvice, kávovar, prkénko na krájení a najednou zjistíte, že
nemáte kam položit mísu s těstem. A pokud si u ranní kávy rádi pustíte zprávy nebo při pečení posloucháte hudbu, klasické stolní rádio zabírá další cenné centimetry. Přitom existuje elegantní způsob, jak tento věčný problém vyřešit – a stojí necelých 750 korun.
Lidl do svého online prodeje zařadil
podvěsné kuchyňské rádio značky TRONIC, konkrétně model TKR 3W D7. Hlavní výhoda? Nemusíte ho stavět na linku. Zařízení se instaluje přímo zespodu horní kuchyňské skříňky, takže využívá prostor, který by jinak zůstal prázdný. V balení najdete předinstalovanou montážní desku, šrouby i distanční podložky, takže montáž zvládne každý průměrně zručný člověk. A pokud z jakéhokoli důvodu nechcete vrtat, rádio funguje i jako samostatně stojící přístroj. Vestavěné LED světlo přímo nad pracovní deskou
Přístroj nabízí ještě jeden praktický bonus –
integrované LED osvětlení na spodní straně. Při krájení zeleniny nebo míchání v hrnci tak získáte dodatečný zdroj světla mířící přesně tam, kde ho potřebujete. Nemusíte rozsvěcet hlavní stropní světlo, což oceníte brzy ráno nebo při pozdní večerní přípravě jídla. Osvětlení se zapíná samostatným tlačítkem přímo na předním panelu.
Konstrukce vychází vstříc lidem, kteří
preferují spolehlivou klasiku před moderními dotykovými obrazovkami a bezdrátovými aplikacemi. Právě proto je přístroj ideální volbou pro seniory, i když dobře poslouží komukoli se zálibou v přehlednosti. Žádné párování přes Bluetooth, žádné zakládání účtů, složité aktualizace ani závislost na mobilním telefonu. Po vybalení stačí zapojit do zásuvky, naladit a poslouchat. Nadstandardně dlouhý síťový kabel o délce přibližně 2,3 metru usnadňuje zapojení do zásuvky nad linkou bez nutnosti prodlužovačky. Ovládání, které zvládne každý
Ovládací panel tvoří
velká mechanická tlačítka a otočný volič, se kterými se snadno manipuluje i v situaci, kdy máte ruce trochu umazané od mouky. Uprostřed se nachází dvouřádkový podsvícený displej zobrazující název stanice a přesný čas. Intenzitu jasu lze nastavit ve třech úrovních. Během noci se displej automaticky přepne do úsporného ztlumeného režimu – konkrétně od 23:00 do 04:59 hodin – aby v temné místnosti zbytečně neoslňoval.
Po technologické stránce rádio nabízí kombinaci starého a nového světa. Podporuje jak tradiční
analogové FM pásmo, tak moderní digitální vysílání DAB+. Digitální rozhlas přináší zásadní výhody v podobě křišťálově čistého zvuku bez typického šumu či praskání a nabízí podstatně širší spektrum rozhlasových stanic. Velkým usnadněním je i to, že digitální stanice nemusíte ladit podle číselných frekvencí – přístroj je seřadí rovnou podle abecedního názvu.
Majitelé se přitom nemusejí obávat, že by přístroj v budoucnu ztratil využití.
Tradiční FM vlny v České republice zůstávají plně v provozu a poběží souběžně s digitálním formátem ještě dlouhou dobu. Do paměti zařízení lze uložit celkem až 60 stanic, rovnoměrně rozdělených po třiceti pro DAB+ a FM vysílání. Pro příjem signálu je rádio vybaveno integrovanou drátovou anténou, kterou lze při montáži pod skříňku snadno a esteticky skrýt. Nejen hudba, ale i pomocník při vaření
Kromě hudebního doprovodu poslouží rádio i jako
plnohodnotný pomocník pro organizaci času v kuchyni. Nabízí dva samostatné kuchyňské časovače nastavitelné po minutách, které spolehlivě pohlídají dobu vaření vajíček, těstovin nebo pečení koláče. K dispozici je také integrovaný budík se dvěma časy, kde si můžete zvolit buzení standardním tónem nebo automatickým spuštěním vaší oblíbené stanice. Kuchyňské rádio | Zdroj: Lidl (se svolením Lidl)
Funkce automatického vypnutí pro usínání po uplynutí zvoleného intervalu od 15 do 120 minut rádio samo bezpečně vypne. A co je možná nejpraktičtější –
automatická synchronizace data a času přímo ze signálu vysílání. Díky tomu hodiny zůstávají přesné a nemusíte je znovu nastavovat ani po výpadku elektrického proudu.
Kompaktní tělo přístroje váží zhruba 575 gramů a při rozměrech přibližně 16 na 25 centimetrů nijak nenarušuje vzhled linky. Výrobce nabízí
neutrální černé i bílé barevné provedení, která přirozeně zapadnou do moderní i tradičněji zařízené kuchyně. O reprodukci se starají dva vestavěné reproduktory o výkonu 2 x 1,5 W, což bohatě postačuje pro čisté ozvučení celé místnosti.
Za částku
749,90 Kč na e-shopu Lidlu jde o praktické a dostupné zařízení, které přináší přesně to, co v kuchyni dává smysl: neubírá místo, snadno se ovládá a spolehlivě plní svůj účel.
Zdroje článku:
lidl.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Kristýna Pokorná