Lidé si ho dávají do čaje i na pečivo. Inspektoři v obchodech našli závadný med

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila výsledky kontrol dvou výrobků prodávaných jako květový med. Přestože zákazník mohl podle obalu očekávat běžný med, rozbory v obou případech prokázaly přítomnost cizích enzymů, které se v medu přirozeně nevyskytují. Inspekce proto výrobky zařadila mezi falšované potraviny. Nešlo přitom o dvě balení stejné značky, ale o dva různé produkty, které byly nalezeny v různých obchodech v Českých Budějovicích.
Jedním z nevyhovujících výrobků je SOMMERLAND Med květový v balení o hmotnosti 900 gramů. Inspektoři jej kontrolovali v prodejně Norma na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Konkrétně jde o šarži LOT02426 s datem minimální trvanlivosti do 13. ledna 2028. Výrobcem je rumunská společnost Apicola Costache a jako země původu je uvedeno Rumunsko. Laboratorní analýza v tomto případě odhalila cizí alfa-amylázu Aspergillus oryzae. Právě výskyt enzymu, který se v medu přirozeně nevyskytuje, byl důvodem, proč výrobek podle inspekce nemohl být za med považován.
Druhý případ se objevil v jiném obchodě
Podobný výsledek přinesla také kontrola výrobku BEE'S flower HONEY, Med květový. Jde o 350gramové balení v plastovém dávkovači, které inspektoři odebrali v prodejně Action v Českém Vrbném v Českých Budějovicích. Kontrola se týká šarže LOT: 218914 s datem minimální trvanlivosti do 7. října 2026. Na obalu je uvedena belgická společnost Bee&Cee Food and Drinks. Také tento výrobek skončil v kategorii falšovaných potravin.
Rozbor druhého výrobku ukázal přítomnost hned dvou cizích alfa-amyláz, konkrétně Bacillus amyloliquefaciens a Aspergillus oryzae. Ani tyto enzymy se podle výsledků kontroly v medu přirozeně nevyskytují. Nález cizích enzymů může souviset s úpravou výrobku nebo s přidáním jiné látky. Neznamená to však automaticky, že by byl samotný výrobek zdraví nebezpečný. Podstatou zjištění je především skutečnost, že jeho složení neodpovídalo tomu, co může být podle pravidel prodáváno pod označením med.
Výrobky byly označeny jako falšované
U obou případů tedy nejde o klasické upozornění na potravinu kontaminovanou například bakteriemi nebo jinou látkou představující bezprostřední zdravotní riziko. Inspekce je zařadila do kategorie falšovaných potravin, protože laboratorní výsledky neodpovídaly deklarovanému charakteru výrobku. Pro zákazníka je proto důležité především přesné označení produktu, číslo šarže a datum minimální trvanlivosti. Právě podle těchto údajů lze konkrétní balení jednoznačně identifikovat.
Databáze Potraviny na pranýři zároveň u zveřejněných případů uvádí, že v době publikování informace už bylo přijato opatření ke stažení dotčených potravin z prodeje. Spotřebitelé by se s nimi proto na pultech obchodů již neměli setkávat. Případ nicméně znovu ukazuje, že ani u zdánlivě jednoduché potraviny, jako je med, nelze její skutečné složení vždy poznat podle vzhledu, konzistence nebo informací na přední straně obalu. Rozhodující mohou být až laboratorní rozbory.