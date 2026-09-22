Sedmimiliardový kampus UK v Hradci je hotový, v pátek sem pustí veřejnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sedmimiliardový kampus UK v Hradci je hotový, v pátek sem pustí veřejnost
Na královéhradeckém hřbitově v městské části Pouchov někdo poškodil hrob operní pěvkyně a herečky Soni...
O místo v čele Hradce Králové usiluje v letošních komunálních volbách deset volebních lídrů. Kdo jsou, čemu...
S pořádnou zásobou nafty v kufru ujížděl po D11 čtyřiadvacetiletý muž, kterého předtím vyrušili při krádeži...
Studenti v Nové Pace dostali nové místo, kde se pořádně zapotit. Královéhradecký kraj otevřel v areálu...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →