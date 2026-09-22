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Sedmimiliardový kampus UK v Hradci je hotový, v pátek sem pustí veřejnost

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Dva roky rostl vedle hradecké fakultní nemocnice, teď se do něj poprvé podívá veřejnost. Nový Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové otevře své dveře v pátek 25. září, návštěvníky čekají prohlídky i večerní Noc vědy.
Sedmimiliardový kampus UK v Hradci je hotový, v pátek sem pustí veřejnost

Sedmimiliardový kampus UK v Hradci je hotový, v pátek sem pustí veřejnost

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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