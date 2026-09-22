Stovky lidí ráno čekaly před hradeckou ČNB kvůli speciální bankovce

Čekající v Hradci Králové si na chodníku před bankou vytvořili improvizovaný přístřešek, měli i stoleček se židličkami a na vozíku za autem připravenou mobilní toaletu.
Někteří čekající v Praze si přinesli skládací židličky, další byli přikryti dekami. Pár, který přijel ze Štětí, byl na místě už od 03:45. Žena, která se představila jako Nikola, řekla, že dorazila v 6 hodin, získala díky tomu místo zhruba v polovině fronty. Patnáctiletý mladík, který byl mezi prvními ve frontě, řekl, že čekal už od pondělního večera. Lidé si zpravidla chtějí pořídit tři bankovky, tedy nejvyšší počet, které pro jednu osobu ČNB nabízí.
Na situaci na místě dohlížela policie. I v době otevření pokladen byla situace klidná a k žádným strkanicím u vstupu do banky nedocházelo.
Stovky lidí čekaly před pobočkou banky v Hradci Králové. Fronta se před 07:30 táhla od vchodu do banky Bozděchovou ulicí do ulice Karla Čapka. První zájemce o pětitisícikorunu přišel před banku půl hodiny před pondělní půlnocí. Čekající si na chodníku před bankou vytvořili improvizovaný přístřešek, měli i stoleček se židličkami a na vozíku za autem připravenou mobilní toaletu. Ráno vše sklidili. První čekající si vyměnil tři pětitisícikoruny. K pokladně pracovníci banky pouštěli po deseti lidech.
Bankovka má přítisk se speciálním logem ČNB ke 100. výročí fungování banky se dvěma portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí přítisku je i QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí. Jinak se neliší od běžných pětitisícikorun a je možné ji využívat i v platebním styku. Sběratelská hodnota bankovky ale může být vyšší než nominální, u dříve vydaných bankovek s přítiskem tomu tak bylo.
Bankovka vychází v emisi 200 tisíc kusů a k dispozici je na pokladnách ČNB v Praze, Brně, v Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na tři kusy na osobu. Pětitisícikoruna bude k dispozici na pokladnách centrální banky do vyčerpání zásob.
ČNB už letos u příležitosti výročí vzniku NBČ vydala pamětní stokorunovou bankovku s portrétem prvního guvernéra první československé centrální banky Viléma Pospíšila. Bankovka vyšla v emisi 20 tisíc kusů. Na rozdíl od pětitisícikoruny s přítiskem ji není možné používat v běžném platebním styku.