Krnov dokončuje přestavbu bývalého Prioru

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Krnov dokončuje přestavbu bývalého PrioruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přestavba někdejšího obchodního domu Prior v Krnově na Bruntálsku se blíží do finále. Práce na modernizaci budovy, do níž město investovalo přes 61 milionů…
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