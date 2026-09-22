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Chutě o půlnoci? Ralsko otevírá obchod s nepřetržitým provozem

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Počátkem října by měla v kuřívodské části Ralska zahájit provoz prodejna smíšeného zboží s nepřetržitým chodem. Obchod, do jehož výstavby a vybavení radnice vložila…
ILU_obchod_shutterstock

ILU_obchod_shutterstock

Zdroj:
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