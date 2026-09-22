Znojmo bude mít nové nákupní centrum. Vyroste na místě bývalého průmyslového areálu

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Znojmo bude mít nové nákupní centrum. Vyroste na místě bývalého průmyslového areáluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jihovýchodní část Znojma by se mohla do několika let proměnit k nepoznání. Společnost NC Frutima zamýšlí na pozemcích po bývalém průmyslovém a skladovacím areálu…
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Chutě o půlnoci? Ralsko otevírá obchod s nepřetržitým provozem
Počátkem října by měla v kuřívodské části Ralska zahájit provoz prodejna smíšeného zboží s nepřetržitým...
České dráhy udrží přímé vlaky Praha–Opava do prosince. O budoucnosti se rozhodne na podzim
České dráhy (ČD) zachovají přímé vlakové spojení mezi Prahou a Opavou ve stávajícím rozsahu až do konce...
Sanace po havárii vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou se opět zpozdí
Státní podnik Diamo, který koordinuje obnovu území zasaženého loňskou havárií vlaku přepravujícího benzen v...
Česko se na podporu dárců kostní dřeně rozzáří červeně
Letos poprvé si svět připomíná Světový den dárců kostní dřeně v pevně stanoveném termínu. Světová...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Bilič povolal do chorvatského týmu Majera, který mu sám zavolal a řekl: Šéfe, jsem zase v nejlepší formě
SportyŽivě
dnes, 16:12
3 min
Bizarní výstup Miroslava Ševčíka neunikl ani Noře Fridrichové: Moderátorka ho zesměšnila pouhou jednou větou
Světkreativity
dnes, 16:08
2 min
Meteorologové odhalili, kdy se počasí v Česku výrazně promění. Všechny plány přesuňte na tyto dny
Světkreativity
dnes, 16:08
2 min
Rodila syna a jediné, co řešila, byla další dávka. Pergnerová popsala nejhorší noc svého života
VIPživot.cz
dnes, 16:07
4 min
Ranní zahřívání auta na parkovišti je fatální chyba. Vlastní hloupostí si potichu likvidujete motor
ChytřeNaTo.cz
dnes, 16:06
6 min
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Noční razie i v Jablonci: Zásahová jednotka v noci zadržela členy drogového gangu
Liberecká Drbna
dnes, 16:03
1 min
Svépomocí opravili rozpadlou šumavskou kapličku. Na její vysvěcení dorazí režisér Strach
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
2 min
Prodal zděděnou komodu za 800 korun. Jeho bratr ve své našel tajnou přihrádku se zlatem za 300 tisíc a od té doby spolu nemluví
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
3 min
Češi čistí toalety kávovou sedlinou. Tohle si o babském triku myslí odborníci
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
10 zemí, kde se turisté cítí nejméně vítaní. Dominuje Evropa a za nepřátelskými reakcemi stojí jeden opakující se sociální vzorec
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
4 min
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Školník už nemohl dál čistit otisky rtěnek ze zrcadel. Před dívkami namočil mop do záchodu a ukázal jim, čím je myje
DámskýDeník.cz
dnes, 15:59
2 min
„Zhaškoval ho.“ Ameriku baví Čechův remake ikonického momentu, navíc to zvládl čistě
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:51
Automobilka Mercedes varovala, že by mohla uzavřít dvě německé továrny
HN.cz
dnes, 15:47
Zasedání Valného shromáždění OSN: Trump oznámil, že planeta se ochlazuje a že přejmenuje umělou inteligenci na superinteligenci
HN.cz
dnes, 15:36
PŘEHLED: Jihlavou bude jezdit volební autobus. V jakém čase?
Jihlavská Drbna
dnes, 15:33
2 min
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Škola rocku: Nahý Jack Black inspiroval scenáristu, děti hrály naživo a Led Zeppelin kývli na neobvyklou prosbu
V Telce
dnes, 15:28
4 min
Lojda sledoval české tenisty zblízka a odhalil kontrast s Amerikou. Nejde jen o výsledky, ale o zázemí a přístup
SportyŽivě
dnes, 15:22
3 min
Den s Pavlem a Macinkou v New Yorku. Jak vypadá zákulisí diplomatického mraveniště
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:19
Ledecká ladí formu v posilovně a na zeď si pověsila Pastrňáka. Fanoušci okamžitě pochopili, o co jde
SportyŽivě
dnes, 15:18
3 min
Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho
Poudree.cz
dnes, 15:15
2 min
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Moskevský soud poslal Čecha do vězení. Protestoval na Rudém náměstí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:12
Dvě manželství, dvě děti, žádné štěstí. Brodský ho našel až u ženy, kterou znal od jejího narození
VIPživot.cz
dnes, 15:11
2 min
Fyzioterapie i pro děti. Sport Clinic v Prostějově má novou specialistku
Hanácká Drbna
dnes, 15:09
1 min
Proč vynalézavé hospodyně dávají do mrazáku prostředek na mytí nádobí? Ví něco, o čem ostatní nemají ani páru
Světkreativity
dnes, 15:07
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Špatný vzor i naprostá dětská legenda. ALF slaví 40 let, herci si na place prošli peklem
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Top kina ČR: Nový Resident Evil zničil Spider-Mana i Odysseu. Kina naplnila speciální akce
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Byram přišel do Chicaga a hned nasázel hattrick. Špaček asistoval po 15 sekundách, ale Minnesota stejně prohrála
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Zapomeňte na přeplněný Mnichov. O tomto římském klenotu na západě Německa ví málokdo
Kapitalio
dnes, 15:01
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Zahraniční experti hodnotili alkohol vyráběný v Česku. Nejhůře dopadla tradiční kultovní značka
NESPECHEJ.cz
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Zbytek týdne bude stále ještě chladný. Kdy se počasí zlepší vám udělá radost
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Proč mají Američané plyn desetkrát levnější? Evropa si to tak vybrala, říká analytik
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„Putinův mocný muž“ vyhrál nad Evropou. Jediný odpor proti ostudě selhal
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Dnes mají vědci ke hraní urychlovač částic dlouhý 27 kilometrů. Nový projekt počítá s 11.000 kilometry kolem celého Měsíce
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