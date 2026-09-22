České dráhy udrží přímé vlaky Praha–Opava do prosince. O budoucnosti se rozhodne na podzim

České dráhy udrží přímé vlaky Praha–Opava do prosince. O budoucnosti se rozhodne na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jednotka_460_ve_stanici_Opava_Východ_na_lince_R27_během_výluky_mezi_Krnovem_a_Opavou
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Jihovýchodní část Znojma by se mohla do několika let proměnit k nepoznání. Společnost NC Frutima zamýšlí na...
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