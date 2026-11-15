Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštění

Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštěníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštěníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 15.11.2026 11:00
Zarážející drzost předvedl koncem října osmatřicetiletý recidivista přímo v centru České Lípy. Během své...
Podél silnice z Rynoltic do Hrádku nad Nisou pokračují práce spojené s rekonstrukcí silnice. Jejich...
Po loňské úspěšné premiéře se do centra Nového Boru vrací zimní bruslení. Kluziště na náměstí Míru je ode...
Při dramatickém pronásledování řidičky zasahovalo v noci v Liberci několik policejních hlídek. Žena...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
- Nález dělostřelecké munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, zasahoval pyrotechnik
- Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí
- Od Rynoltic na Hrádek mizí další stromy a keře, uvolní místo širší silnici
- Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru