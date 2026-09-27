Proč nebyl Lindblad potrestán za kolizi s Lawsonem?

První polovina závodu v ulicích Baku byla vcelku poklidná a až do nehody Alexe Albona se toho moc nedělo. Při safety car fázi sice všichni zajeli do boxů, aby si odbyli povinnost použití dvou různých směsí pneumatik během závodu, ale rozhodně to neznamenalo konec veškeré zábavy.
Restart byl hodně divoký. Ještě před první zatáčkou předjel Max Verstappen Oscara Piastriho v boji o druhou příčku. Poté už nastal obrovský chaos v první zatáčce. Franco Colapinto vůbec netrefil brzdný bod, opřel se o svého kolegu Pierra Gaslyho a kromě něj vyřadil ze závodu také Landa Norrise. Pro Alpiny šlo o obzvlášť bolestivá odstoupení, neboť před vzájemnou kolizí drželi sedmé a desáté místo. Francouzská stáj byla celý víkend nejlepší ze středu pole, ale nakonec odjela s nulou. Argentinec obdržel za tento incident penalizaci v podobě ztráty pěti míst na startu příštího závodu v Malajsii.
Piloti Alpinu však nebyli jediní, kteří se do první zatáčky neposkládali. Střetli se také jezdci týmu Racing Bulls. Arvid Lindblad ve skrumáži po restartu roztočil Liama Lawsona. Oba jezdci mohli po vzájemném kontaktu pokračovat a devatenáctiletý Brit dokonce na cílové čáře vybojoval sedmé místo. Lawson dojel s poškozenou podlahou na dvanácté pozici.
Tento incident byl samozřejmě prošetřován sportovními komisaři, ovšem ještě před koncem závodu bylo oznámeno, že z něj nevzejde žádný trest. Pro tým z Faenzy to byla samozřejmě skvělá zpráva, protože jinak by stáj přišla o cenné body.
Podle Lawsona však nešlo o správné rozhodnutí. Novozélanďan sice potvrdil, že se mu jeho mladší kolega omluvil, ale dodal: „Pochopitelně nepůjdu a nebudu protestovat vůči svému kolegovi, ale nerozumím tomu. Trefil mě tak tvrdě, že mi to udělalo díru do podlahy, a přitom jsem zrovna uhýbal, abych mu dal prostor. Takže z mého pohledu je to nepochopitelné, ale řekněme, že je to skvělé pro tým.“
Nicméně sportovní komisaři vzali v potaz nepřehlednost situace po restartu. Ve svém prohlášení uvedli, že šlo o typický incident z první zatáčky po restartu bez převážné viny jezdce. Podle komisařů došlo ke kontaktu primárně kvůli omezenému prostoru, který Lindblad kolem sebe měl a kvůli řetězové reakci, která vznikla po incidentu před nimi.
Britský pilot po závodě zdůraznil, že nešlo o nic úmyslného a restart označil za naprostý chaos a špatně zvládnutý, protože pole nebylo dostatečně sjeté dohromady.