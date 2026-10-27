Klárka v Ulici po pravdě o otci mlčí. Soňa hledá nečekaného spojence proti Mastnému

Adriana se na rozhovor s dcerou dlouho odhodlávala. Počítala s tím, že pravda vyvolá silnou reakci, jenže Klárka se uzavře do sebe a o otci nemluví. Matka tak nemá možnost zjistit, jak její slova přijala a co se jí honí hlavou. Teď musí dát dceři čas, než bude připravená se k bolestivému tématu vrátit. Samotným přiznáním pravdy jejich složitá situace nekončí.
Matouš váhá, přestože city jsou vzájemné
Matouš na Žofku nepřestává myslet, do nového vztahu se ale nehrne. Po nedávném rozchodu si není jistý, zda je na něj připravený, a mladé studentce nechce ublížit. Po nedávném rozchodu proto své city zatím drží pod kontrolou. Žofce přitom není lhostejný, takže zájem rozhodně nepřichází jen z jedné strany.
Oba mají ve svém okolí přátele, kteří už komplikované vztahy řešili a mohou jim nabídnout vlastní pohled. Záležet bude na tom, zda si Matouš a Žofka nechají poradit a dokážou se ve svých pocitech vyznat. Jejich vzájemná náklonnost sama o sobě zatím neznamená, že mají jasno v dalším společném kroku.
Soňa jedná za Mastného zády
V Křečovicích se mezitím rozehrává další politické jednání. Soňa chce na svou stranu získat některé členy hnutí Za lepší Křečovice a postupuje přitom tak, aby o jejích krocích Mastný nevěděl. Jenže oslovování možných spojenců zatím nepřináší výsledek, který potřebuje. Obrátí se proto na Jirku Hložánka, s nímž by musela hledat společnou řeč navzdory jejich odlišnostem.
Do nepříjemné situace se dostává také Františka. Michal se díky svému blízkému vztahu se školníkem Kaštanem dozví citlivou informaci z její minulosti, kterou zná i Laura. Jakmile se tajemství začne šířit mezi spolužáky, Františka se rozhodne zasáhnout. Nejasné ovšem zůstává, kdo soukromou věc předal dál a jak velký podíl na tom jednotliví lidé mají.
Petr musí dořešit následky Filipova podvodu
Petra Dvořáka čeká další setkání s bývalým parťákem Filipem. Předchozí střet po odhalení zrady skončil rvačkou, nyní ale potřebují vyřešit konkrétní finanční záležitosti a zrušení firmy, kterou Filip dostal na pokraj krachu. Petr se tak musí znovu postavit člověku, jehož podvod ho zasáhl, a tentokrát udržet jednání v klidu. Tyto dějové linie přinášejí epizody Ulice v týdnu od 26. do 30. října 2026.
TV Nova