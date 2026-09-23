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Policie pátrá po dívce z Karlových Varů, které u sebe nemá potřebné léky

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Policisté pátrají po devatenáctileté dívce, která odešla v pátek 18. září ze svého bydliště v Karlových Varech. Naposledy se rodině ozvala v sobotu. Pohřešovaná dívka má užívat léky, které ovšem u sebe nemá.
Policie pátrá po dívce z Karlových Varů, které u sebe nemá potřebné léky

Policie pátrá po dívce z Karlových Varů, které u sebe nemá potřebné léky

Zdroj: Daniela Drozdová + Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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