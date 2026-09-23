Česko čekají čtyři zápasy za jedenáct dní proti medailistům z MS. Brabec prozradil, koho vidí jako útočníka číslo jedna

Santi Denia si svůj první ostrý test v roli trenéra české reprezentace rozhodně nevybíral. Přišel sám. Liga národů 2026/27 hodila Česko do skupiny A3 po bok mistrů světa ze Španělska, bronzové Anglie a Chorvatska, které Čechům v nedávné kvalifikaci nadělilo pět gólů v jednom zápase. Startuje se 26. září 2026 v pražském Edenu proti Chorvatsku, o tři dny později přijede Anglie, pak výjezd do Španělska a 6. října znovu Anglie, tentokrát venku. Jedenáct dní, čtyři utkání, tři soupeři z absolutní evropské špičky. A do toho šest vynucených změn v nominaci, protože zranění kosí kádr rychleji, než ho Denia stačí poznávat. Erich Brabec, bývalý reprezentant a komentátor pořadu Co Čech, to trenér!, to v předvečer srazu shrnul lapidárně: „Favoriti rozhodně nejsme.“
Proč čtyři zápasy za jedenáct dní
Nejde o českou zvláštnost ani o trest od UEFA. Nový formát Ligy národů 2026/27 počítá s prodlouženým reprezentačním oknem od 24. září do 6. října, v němž mají všechny týmy odehrát čtyři utkání v těsném sledu. Systém reaguje na přeplněný klubový kalendář a snaží se soustředit reprezentační povinnosti do menšího počtu srazů s vyšší intenzitou.
Pro Česko to ale znamená, že Deniova éra nezačíná pozvolným budováním. Začíná nárazovým testem. V úvodním bloku narazí na Anglii hned dvakrát, doma i venku, a mezi oba duely je vklíněn výjezd do Španělska. Chorvatsko je v tomto okně „jen“ jednou, odveta přijde až 15. listopadu. A výsledky nejsou jen o prestiži: Liga národů 2026/27 je navázaná na kvalifikační cestu k EURO 2028, takže každý bod má váhu i za horizontem turnaje.
Kádr pod palbou ještě před startem
Denia ještě nestihl vést první trénink a už musel řešit šest změn v nominaci. Mimo hru jsou David Zima, Lukáš Provod i Tomáš Chorý. Na jejich místa přišli Ondřej Kričfaluši, Martin Šubert, Václav Sejk, Martin Vitík, Daniel Vašulín a Jiří Sláma, jména, která většina fanoušků s reprezentací automaticky nespojuje.
Ještě citlivější je situace Ladislava Krejčího. Podle iDNES trápí klíčového obránce přetížené lýtko a jeho start proti Chorvatsku je v ohrožení. Pokud by vypadl, obrana projde improvizací už v úvodním utkání, proti soupeři, s nímž má Česko bilanci nula výher ze šesti vzájemných zápasů.
Brabcova volba: Hložek jako jednička
Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Chorý je zraněný. A právě v tomto kontextu Brabec v pořadu Co Čech, to trenér! pojmenoval to, co visí ve vzduchu: útočníkem číslo jedna musí být Adam Hložek. Podle Brabce by jím byl i v případě, že by Chorý byl k dispozici.
Nejde o šokující verdikt. Hložek nabízí pohyb, variabilitu a schopnost hrát i mimo čistý hrot, vlastnosti, které Schick v posledních sezonách nedával. Zároveň ale vstupuje do role bez historicky potvrzené reprezentační gólové autority svého předchůdce. Není to náhrada kus za kus. Je to změna typu útočníka, a tím i změna způsobu, jakým bude český tým útočit. Proti Španělsku a Anglii to může být výhoda i handicap; záleží na tom, jak rychle Denia dokáže kolem Hložka vystavět funkční ofenzivní mechanismus.
Co říkají čísla a historie
Vzájemné bilance čtou jako varování:
|Soupeř
|Výhry ČR
|Remízy
|Porážky
|Poslední zápas
|Chorvatsko
|0
|4
|2
|0:0 (říjen 2025, kval. MS)
|Anglie
|3
|4
|11
|0:1 (červen 2021, EURO)
|Španělsko
|7
|3
|9
|0:2 (červen 2022, Liga národů)
S Chorvatskem Česko nikdy nevyhrálo. S Anglií má tři výhry z osmnácti pokusů. Se Španělskem je bilance o něco vyrovnanější, ale poslední dva vzájemné duely skončily bez českého gólu. Brabec proto očekává výraznou rotaci a doslova předpokládá, že „budou hrát všichni hráči“ z nominace. Při čtyřech zápasech za jedenáct dní to dává smysl fyzicky i takticky: nováčci jako Vašulín, Sejk nebo Sláma dostanou minuty ne z velkorysosti, ale z nutnosti.
Kde to sledovat
Česká televize potvrdila, že ČT sport odvysílá všechny čtyři zápasy živě. Dostupné budou i v online vysílání ČT. Fanoušci, kteří chtějí do Edenu osobně, by měli sledovat prodejní kanály FAČR, kapacita domácích zápasů proti Chorvatsku a Anglii bude žádaná.
Denia nemá luxus postupného poznávání kádru ani pomalého hledání herního modelu. Za jedenáct zářijových a říjnových dní se ukáže, jestli jeho Česko dokáže proti evropské elitě aspoň konkurovat, nebo jestli nová éra začne lekcí, ze které se bude dlouho poučovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner