Miliardář Dědek zatáhl pardubické Dynamo do politiky. Hráči i manažeři na akci jeho hnutí, klubu hrozí ztráta dotací

Třicet milionů s podmínkou
Město Pardubice letos poslalo Dynamu tři účelové dotace. Největší, 24 418 800 Kč, míří na podporu mládežnického hokeje. Další 4 498 200 Kč financuje výchovu talentů v B-týmu do 23 let. Třetí, 1 500 000 Kč, pokrývá mezinárodní turnaj Hockeytown Cup. Dohromady přes 30,4 milionu korun.
Všechny tři smlouvy, dohledatelné na Hlídači státu, obsahují totožnou klauzuli: příjemce se zavazuje, že v rámci projektu nebude propagovat žádné politické strany a hnutí ani jejich program. Město si zároveň vyhrazuje právo kontrolovat účetnictví i akce projektu. Právní základ sporu tedy nestojí na obecném morálním soudu, ale na konkrétní větě v konkrétní smlouvě.
K tomu přistupuje ještě krajská dotace 3 025 000 Kč na provoz klubu a propagaci Pardubického kraje. U té ovšem naše rešerše stejný výslovný zákaz politické propagace nedohledala; veřejně zpochybněné jsou proto hlavně městské peníze.
Pozvánka, která propojila klub s hnutím
Hnutí Srdcem pro Pardubice vzniklo teprve 3. července 2026. Předsedou je Vítězslav Novohradský, lídrem kandidátky Josef Rak. Dědek na kandidátce nefiguruje, ale podle více zdrojů včetně iROZHLASu je hlavním sponzorem a hybatelem projektu. Transparentní účet hnutí ukazuje billboardovou kampaň za 2,69 milionu korun a další výdaje za tisk a online reklamu přes 118 tisíc korun; na čerstvě registrovaný komunální subjekt nemalé částky.
Klíčový problém ale není samotná existence hnutí. Je jím způsob, jakým akce 19. září pracovala s klubovou značkou. Na webu hnutí stálo: „velké překvapení ve spolupráci s Dynamem Pardubice“. Klub současně na vlastním webu oznámil, že tentýž den „vybraní hráči“ ukážou na Pernštýnském náměstí mistrovské prsteny. V podkladech akce bylo jako investor uvedeno Dynamo. A na kandidátce hnutí figurují sportovní ředitel Sýkora, manažer Miroslav Novotný i vedoucí A-týmu Tomáš Hrubý.
Propojení tedy nebylo jen personální. Bylo značkové, organizační a veřejně komunikované.
Obrana klubu a reakce radnice
Dynamo se ozvalo 21. září oficiálním prohlášením. Klub odmítl spojování akce s dotacemi a označil postup radnice za předvolební útok. Mluvčí Jan Mroviec pro regionální televizi doplnil, že investor byl v podkladech „chybně označen“ a na náměstí neměl být žádný klubový branding. Dědek prostřednictvím Hospodářských novin tvrdil, že hráči šli na akci dobrovolně.
Město odpovědělo o den později. Připomnělo obě největší dotační částky, citovalo smluvní zákaz propagace politických stran a oznámilo, že zahajuje kontrolu. Současně zdůraznilo, že zatím nehovoří o odebrání peněz, ale o prověření.
Obhajoba „nebyl tam klubový branding“ ovšem sama o sobě neřeší podstatu. Na náměstí stáli hráči a funkcionáři Dynama, pozvánka výslovně jmenovala spolupráci s klubem, v dokumentech figurovalo Dynamo jako investor. Otázka, kterou budou muset vyřešit právníci města, zní: je tohle „propagace politického hnutí v rámci projektu“, nebo soukromá účast jednotlivců, kteří si náhodou oblékli stejné prsteny?
Proč je pardubický případ jiný
Čeští sportovní magnáti v komunální politice nejsou novinkou. iROZHLAS připomíná Libora Zábranského v Brně i aktuální pokus okruhu kolem Jiřího Šlégra v Litvínově. Jenže v žádném z těchto případů jsme nedohledali situaci, kdy by oficiální materiály politické akce přímo jmenovaly spolupráci s klubem, který současně čerpá městské dotace podmíněné politickou neutralitou.
Pardubický spor je navíc konfliktem uvnitř spoluvlastněné značky. Město sice po loňské akcionářské dohodě drží v Dynamu už jen 13 %, ale zůstává kvalifikovaným akcionářem. Dědkova firma HokejPce 2020 je majoritním vlastníkem. Radnice tedy kontroluje dotační smlouvy klubu, v němž je menšinovým spoluvlastníkem, a majoritní vlastník ten klub zároveň zapojuje do kampaně hnutí, které chce ovládnout tutéž radnici. Kruh se uzavírá.
Komunální volby v Pardubicích se konají 9. a 10. října 2026. Do té doby se rozhodne, zda kontrola smluv skončí úředním konstatováním, nebo sankcí. Pro mládežnický hokej v Pardubicích, financovaný z těch 24 milionů, je to rozdíl, který nemá nic společného s tím, kdo vyhraje volby.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka