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Vagon s leteckou vrtulí měl být pýchou sovětských železnic: po 111 kilometrech vykolejil a zabil sedm lidí

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Sovětské železnice měly dostat stroj, který se rychlostí přiblíží letadlu. Vůz s leteckým motorem a dvoulistou vrtulí zvládal 140 km/h a v červenci 1921 do něj nastoupili delegáti Komunistické internacionály. Z cesty do Tuly a zpět se vrátili ne všichni.
Vagon s leteckou vrtulí měl být pýchou sovětských železnic: po 111 kilometrech vykolejil a zabil sedm lidí

Vagon s leteckou vrtulí měl být pýchou sovětských železnic: po 111 kilometrech vykolejil a zabil sedm lidí

Zdroj: Foto: NASA Langley Research Center (NASA-LaRC), Edited by Fir0002 - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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