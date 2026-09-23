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Dvacet psů a pořádná porce adrenalinu. Soutěžilo se O Liberecký pohár

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Areál Kynologického klubu Liberec – Pavlovice patřil v sobotu sportovní kynologii. Uskutečnil se zde již 45. ročník celostátní soutěže psů O Liberecký pohár – memoriál Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty.
Dvacet psů a pořádná porce adrenalinu. Soutěžilo se O Liberecký pohár

Dvacet psů a pořádná porce adrenalinu. Soutěžilo se O Liberecký pohár

Zdroj: Petr Sedlický
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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