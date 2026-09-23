Dvacet psů a pořádná porce adrenalinu. Soutěžilo se O Liberecký pohár

„Tradice této soutěže sahá hluboko do historie liberecké kynologie. Již dvacátým prvním rokem je soutěž zároveň memoriálem Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty, jedněch ze zakládajících členů našeho klubu a významných osobností poválečné kynologie na Liberecku. Memoriálem jim klub každoročně vzdává čest a děkuje za to, co vybudovali a jak se zasloužili o rozvoj kynologie na Liberecku,“ říká pořadatel akce Jiří Kolář.
Do Pavlovic se sjeli psovodi se svými psy z celé České republiky, převážně z Libereckého kraje. Celkem nastoupilo 20 psů, kteří poměřili své schopnosti v 5 soutěžních kategoriích. Na soutěžící čekaly disciplíny poslušnost a obrana podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu. Ty přesně určují, z jakých cviků se jednotlivé kategorie skládají.
„Nejmladší psi nastoupili v kategorii ZZO, mladí psi v kategorii ZM, zkušenější dvojice v ZVV 1 a nejzkušenější psi v ZVV 2. Vrcholem soutěže byla nejvyšší kategorie FCI-IGP 3, která se provádí podle mezinárodního zkušebního řádu. Právě podle této kategorie se pořádá například i mistrovství republiky a mistrovství světa ve výcviku psů,“ dodal Kolář.
V kategorii ZZO nastoupilo 5 psů. Kategorie se skládala pouze z poslušnosti, ale soutěžící museli zvládnout i cviky, které byly oproti zkušebnímu řádu doplněny – kladinu nízkou, skok vysoký 40 cm, šplh vysoký 160 cm a štěkání u nohy psovoda.
„Protože je tato kategorie určena především pro mladé psy, mohl psovod všechny cviky provádět na vodítku. I přesto bylo v areálu od prvních okamžiků znát soutěžní napětí. Každý krok, každý povel a každá chyba mohly rozhodnout o výsledku,“ vysvětlil pořadatel.
V nejvyšší kategorii FCI-IGP 3 podle Mezinárodního zkušebního řádu soutěžilo 5 psů. „Zde už šlo o komplexní prověření připravenosti psa i sehranosti celé dvojice. Po soustředěné poslušnosti přišla na řadu obrana, která dokáže během několika okamžiků proměnit klidnou atmosféru závodiště v pořádnou dávku adrenalinu. Rychlost, přesnost, ovladatelnost a dokonalá spolupráce psa s psovodem – právě to rozhodovalo o každém bodu,“ řekl Kolář.
Diváci mohli během soutěže vidět široké spektrum pracovních a sportovních plemen. Na place se představili například němečtí ovčáci, belgičtí ovčáci, velký knírač, dobrman, americký stafordšírský teriér nebo erdelteriér. „Každé plemeno přitom ukázalo své přednosti a každý soutěžní tým přinesl na hřiště vlastní styl práce. O výsledku však nerozhodovalo pouze plemeno. Rozhodující byla především dlouhodobá příprava, disciplína, vzájemná důvěra a schopnost psa i psovoda podat svůj nejlepší výkon právě ve chvíli, kdy jde o body,“ popsal.
Absolutními vítězi letošního 45. ročníku se stali vítězové v nejvyšší kategorii podle Mezinárodního zkušebního řádu FCI-IGP 3: německý ovčák Charlie z Daskonu a Josef Cejpa.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Kategorie ZZO
1. místo: Šubrt David a Joko Deabei, ZKO Arnema
2. místo: Paďourková Helena a Magic Moment z Panství Dobrtkačky, ZKO Turnov
3. místo: Jurková Marie a Waldemar, ZKO Česká Kamenice
Kategorie ZM
1. místo: Adámková Anna a Connor Umbo ze Zelené úžlabiny, KCHBO
2. místo: Dimlová Karolína a Arés z Hückelovy vily, CMC
3. místo: Červinková Amálie a Glorie z Žaloudkova dvora, ZKO Mimoň
Kategorie ZVV 1
1. místo: Berková Nicol a Jackie z Chržína, ZKO Vratislavice nad Nisou
2. místo: Štoková Petra a Harry Firesilver, ZKO Liberec - Pavlovice
3. místo: Vaculíková Jana a Gretchen Genesis star’s, klub KAST
Kategorie ZZV 2
1. místo: Tříska Jaroslav a Frenki Scharmat, ZKO Sobotka-Humprecht
2. místo: Jislová Zdeňka a Dickens Fihrak, ZKO Liberec-Pavlovice
Kategorie IGP 3
1. místo a absolutní vítěz soutěže: Cejpa Josef a Charlie z Daskonu, ZKO: Liberec - Pavlovice
2. místo: Kolář Tomáš a Corran Majorův Háj, ZKO Liberec-Pavlovice
3. místo: Tříska Jaroslav a Athos ze Svobodína, ZKO Sobotka-Humprecht
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
1. místo: Tříska Jaroslav se svými psy Athos ze Svobodína + Frenki Scharmat
2. místo: Jislová Zdeňka a Dickens Fihrak + Kolář Tomáš a Corran Majorův Háj
3. místo: Žaloudek Břetislav a Ema z Žaloudkova dvora + Mikudík Petr a Amy