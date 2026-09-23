Tenhle budík měl za socialismu každý. Dnes po něm sběratelé šílí a nabízí 5000 Kč/kus

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Žádné baterie, žádná zástrčka. Stačilo večer pár otáček klíčkem a ráno vás probudil zvuk, který nešlo přeslechnout. Kladívko naráželo do kovového zvonu a celá domácnost věděla, že je čas vstávat.
V osmdesátých letech a ještě dlouho potom byl mechanický budík naprostou samozřejmostí. Elektronika nebyla všude dostupná, a navíc ne vždy fungovala spolehlivě. Oproti tomu klasický strojek na pružinu pracoval bez elektřiny, vydržel desítky let a dal se opravit.
Vyráběly se hlavně v Československu – národní podnik Chronotechna ze Šternberka dodával budíky pod značkou Prim do každé prodejny. Vedle toho se dovážely východoněmecké kousky Ruhla nebo sovětské modely Slava. Všechny měly jedno společné: kovové tělo, jednoduchou konstrukci a spolehlivost.
Dnes budí většinu lidí mobil nebo chytré hodinky. Přesto se staré mechanické budíky vracejí – ne jako náhrada, ale jako kus minulosti s nečekanou hodnotou. A někdy i s překvapivou cenou.
Co dělá z obyčejného budíku sběratelský kousek
Ceny rostou a není to náhoda. Kvalita materiálů a zpracování z tehdejší doby znamená, že tyto budíky přežily bez problémů několik generací. Kov nerezaví tak snadno, mechanismus se dá seřídit a opravit, originální lak často vydrží dodnes.
Rozhodující je především stav. Sběratelé hledají nepoškozený ciferník bez prasklin a fleků, funkční natahování a přesný chod. Důležitá je kompletnost – chybějící sklo nebo poškozený zvon sráží hodnotu dolů.
Design hraje větší roli, než by člověk čekal. Barevné varianty ze sedmdesátých let nebo naopak strohé minimalistické modely z šedesátek dnes působí až nečekaně moderně. Některé kousky zapadnou do současného interiéru lépe než nová elektronika.
Na aukčních portálech a sběratelských trzích se běžné funkční modely pohybují od stovek po tisíce korun. Vzácnější série, exportní verze nebo kusy v původním balení mohou atakovat i vyšší částky. Laik ale často nepozná rozdíl mezi běžným a cenným exemplářem.
Zvuk je další důležitý prvek. Mechanické zvonění má úplně jinou kvalitu než elektronický pípák – je ostřejší, živější a rozhodně se nedá ignorovat. Právě tohle na starých budících oceňují i ti, kdo je skutečně používají.
Na co dát pozor při hledání starého budíku
Když někdo chce najít zajímavý kus, nestačí se dívat jen na věk. Autenticita rozhoduje víc než stáří samo o sobě. Původní součástky, nepoškozený povrch a funkční mechanismus – to všechno dohromady tvoří hodnotu.
Odborníci varují před neodbornými zásahy a přelakováním. Jakmile někdo vymění ciferník za repliku nebo budík natře novou barvou, cena může klesnout výrazně. Pro sběratele je důležité, aby věc zůstala co nejvíc v původním stavu.
V posledních letech se tyto budíky vrací i do běžných domácností. Nejen jako sběratelská kuriozita, ale jako funkční doplněk, který prostě funguje. Vedle digitálních displejů působí ručičky klidněji a přirozeněji.
Možná máte takový budík doma a ani o tom nevíte. I obyčejný model může mít svou cenu, hlavně když je zachovalý a funkční. Někdy stačí jen vyčistit a nechat seřídit – nic složitého, ale výsledek může překvapit.
Prodej dává smysl zejména tehdy, když budík stejně nepoužíváte a jen leží někde ve skříni. U rodinných kusů ale často převáží vzpomínky nad penězi. Takový budík připomíná dobu, kdy ráno začínalo hlasitým zvoněním a rychlým natažením klíčku – a to má někdy větší hodnotu než jakákoli částka.
Zdroje článku: tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová