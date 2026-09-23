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Po Opavě mění trenéra i Třinec. Hejduška nahradí Jakus s Luhovým

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U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, který je v minulé sezoně dovedl k postupu do druhé ligy. Předposlední celek tabulky oznámil, že mužstvo převezmou trenér dorostu a donedávna asistent u A-týmu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Ľubomírem Luhovým.
Po Opavě mění trenéra i Třinec. Hejduška nahradí Jakus s Luhovým

Po Opavě mění trenéra i Třinec. Hejduška nahradí Jakus s Luhovým

Zdroj: FK Třinec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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