Po Opavě mění trenéra i Třinec. Hejduška nahradí Jakus s LuhovýmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po Opavě mění trenéra i Třinec. Hejduška nahradí Jakus s Luhovým
O funkci rektora Ostravské univerzity (OU) se ucházejí tři zájemci. Kromě současného rektora Petra...
Frýdek-Místek prodlouží provoz bikesharingu do roku 2029. V ulicích bude 230 kol a počet stanic vzroste na...
Společnost Koordinátor ODIS (KODIS), která v Moravskoslezském kraji organizuje hromadnou dopravu, začne od...
Stovky lidí dnes od časného rána čekaly ve frontě před ostravskou pobočkou České národní banky (ČNB), aby...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →