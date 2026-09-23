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Chlapec zmizel u jezera a po osmi měsících se vrátil: test DNA po devadesáti letech ukázal, že to byl cizí kluk

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Dne 23. srpna 1912 vyrazila rodina Dunbarů na jednodenní výlet k jezeru Swayze v Louisianě. Jejich čtyřletý syn se od vody nevrátil a případ nakonec vyústil v zatčení jednoho muže, spor o opatrovnictví a dvě ženy, které o témže dítěti tvrdily, že je jejich.
Chlapec zmizel u jezera a po osmi měsících se vrátil: test DNA po devadesáti letech ukázal, že to byl cizí kluk

Chlapec zmizel u jezera a po osmi měsících se vrátil: test DNA po devadesáti letech ukázal, že to byl cizí kluk

Zdroj: Foto: Stevens, C. M. (Charles McClellan), b. 1861 - licence No restrictions
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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