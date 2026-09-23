Zapomeňte na mopy i robotické vysavače. Česko dobývá novinka, která uklízí nesrovnatelně lépe a rychleji

Proč tradiční mop ztrácí na popularitě
Stále více domácností v Česku opouští klasický mop s kýblem a přechází na moderní podlahové myčky. Důvod je prostý: tyto elektrické přístroje zvládnou vytřít i vysát podlahu najednou, přičemž špinavou vodu okamžitě odsají zpět do oddělené nádrže. Díky tomu nešmouháte nečistoty po celé podlaze, jak se běžně děje u tradičního mopu.
Podlahová myčka pracuje s rotujícími válečky nebo kartáči, které mechanicky odstraňují i zaschlé skvrny. Čistá voda proudí na podlahu průběžně, zatímco špinavá okamžitě mizí do druhé nádrže. Výsledkem je hygieničtější úklid, který ocení zejména rodiny s malými dětmi, alergici nebo majitelé domácích mazlíčků.
Jaké technologie nabízejí jednotlivé značky
Na českém trhu najdete desítky modelů, které se liší nejen cenou, ale i konstrukčním řešením. Dyson WashG1 sází na dva protiběžné válečky, které důkladně čistí a nezanechávají louže. Kärcher nabízí čtyřválcové systémy s automatickým samočisticím režimem. Rowenta integruje inteligentní senzory, jež rozpoznají stupeň znečištění a přizpůsobí intenzitu čištění.
Značka Tineco zase přichází s technologií iLoop nebo HyperStretch, která umožňuje dostat se i pod nízký nábytek. Některé pokročilé modely dokáží mechanicky oddělit pevné nečistoty (vlasy, prach, drobky) od špinavé vody, takže nemusíte vylévat hustou břečku do dřezu. Další výhodou je sušení horkým vzduchem – samočisticí základny vysuší válečky při teplotě až 70 °C, což brání množení bakterií a vzniku zápachu.
Na co se zaměřit při výběru
Rozhodujete se mezi bezdrátovým a kabelovým modelem? Akumulátorové varianty nabízejí volnost pohybu, ale mají omezenou výdrž – obvykle 20 až 40 minut na jedno nabití. Kabelové myčky jsou výkonnější a neomezují vás časem, ale musíte počítat s dosahem kabelu.
Dalšími klíčovými parametry jsou kapacita nádrží (větší objem znamená méně časté vyprazdňování, ale vyšší hmotnost), hlučnost (důležitá pro domácnosti s malými dětmi) a typ podlahy, na který je myčka určena. Ne všechny modely zvládnou parkety, dlažbu i vinyl stejně dobře.
Pozor si dejte také na hmotnost přístroje. Čím větší baterie a nádrž, tím těžší bude celé zařízení při manipulaci. A nezapomeňte, že bezdrátové modely vyžadují pravidelné nabíjení – nejsou tedy vždy okamžitě připraveny k použití, na rozdíl od klasického mopu.
Éra kýblů a hadrů pomalu končí
Zatímco v minulosti byla podlahová myčka luxusem, dnes se stává běžnou součástí domácností. Hlavní výhodou není jen pohodlí, ale především hygieničtější a efektivnější úklid. Oddělené nádrže na čistou a špinavou vodu zajišťují, že nečistoty nešíříte po celém bytě.
Samočisticí funkce šetří čas – stroj si po úklidu vyčistí kartáče sám, takže nemusíte ručně prát špinavé hadry. A pokročilé modely dokáží válečky navíc vysušit horkým vzduchem, což eliminuje riziko zápachu a bakterií.
I když klasické postupy budou mít své místo v krizových situacích, trend je jasný: podlahové myčky si nenápadně dobývají jednu českou domácnost za druhou. A podle odborníků se tento posun jen zrychlí.
Zdroje článku: ireceptar.cz, stavbahobby.cz, testado.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová