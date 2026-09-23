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Menšík před Davis Cupem strávil víc času před objektivem než na kurtu. Ukázal svět, kam se fanoušci nedostanou

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Česká daviscupová jednička strávila v O2 areně dvě hodiny tréninkem, a zbytek dne před kamerou a fotoaparátem.
Menšík před Davis Cupem strávil víc času před objektivem než na kurtu. Ukázal svět, kam se fanoušci nedostanou

Menšík před Davis Cupem strávil víc času před objektivem než na kurtu. Ukázal svět, kam se fanoušci nedostanou

Zdroj: Jsme český tenis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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