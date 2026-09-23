Menšík před Davis Cupem strávil víc času před objektivem než na kurtu. Ukázal svět, kam se fanoušci nedostanou

Tmavá místnost hluboko v útrobách pražské O2 areny, speciálně nasvícená, bez oken. Jakub Menšík stojí v barvách Red Bullu a poslouchá pokyny fotografa Pavla Lebedy. Otáčí se, mění postoj, čeká na kliknutí závěrky. Venku za zdí se chystá kurt pro kvalifikační duel s USA, ale česká jednička teď neřeší servis ani return. Řeší úhel ramene a výraz ve tváři. Takhle vypadá „druhá směna“ elitního tenisty: práce, kterou tribuny nevidí, ale bez které se dnes žádný hráč světové špičky neobejde.
Dvě hodiny tenisu, zbytek dne všechno ostatní
Podle reportáže iDNES zabral Menšíkovi samotný trénink na kurtu zhruba dvě hodiny. To je zlomek dne, který jinak vyplnily povinnosti daleko od výměn a míčů: sponzorské focení pro Red Bull Content Pool, natáčení týmového videa pro Instagram @jsmeceskytenis a přesuny zákulisními prostory areny, kam se běžný divák s lístkem nikdy nedostane.
Nejde přitom o dvě oddělené akce náhodou naplánované na stejný den. Sponzorský obsah a oficiální reprezentační komunikace běžely paralelně, každý s vlastním štábem, vlastním účelem, vlastním výstupem. Menšík mezi nimi přecházel jako někdo, kdo to dělá pravidelně. A přesně tak to sám popisuje: čím víc podobných věcí absolvoval, tím přirozeněji se v nich pohybuje.
Proč to není alarm pro přípravu
Nabízí se námitka: den před klíčovým zápasem trávit čas pózováním místo drilování? Jenže kontext ukazuje něco jiného. Menšík dlouhodobě mluví o tom, že tenis je jen část celkové práce. Ve velkém rozhovoru pro Forbes popisoval svou rutinu jako mozaiku: strava, spánek, rozcvičení, fyzioterapie, regenerace, a k tomu mediální a sponzorské závazky, které s výsledky přirozeně narůstají.
Focení navíc probíhalo přímo v aréně, kde se o pár hodin později hrálo. Žádný přesun přes město, žádná logistická komplikace. Podle nás je tohle klíčový detail: jednorázová produkce v místě zápasu působí spíš jako integrovaná položka v diáři než jako rušivý element přípravy.
Značka, výkon, reprezentace: jedno a totéž
Kolem Menšíka dnes krouží partneři jako Wilson, Red Bull a Adidas. Do zápasu s USA šel jako česká týmová jednička, přičemž v nominaci figurovali i Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rikl. Sám k tomu říkal, že pro něj je důležitější atmosféra v týmu než pořadí na soupisce, a roli lídra nazývá privilegiem, ne tlakem.
Davis Cup se přitom do O2 areny vrátil po třinácti letech. Místo spojené s velkými českými daviscupovými momenty dostalo novou vrstvu: vedle sportovního příběhu i produkční zázemí, které odpovídá tomu, jak dnes funguje komunikace vrcholového tenisu. Zákulisní obsah přes @jsmeceskytenis není menšíkovský unikát, stejný formát česká reprezentace používala třeba u Billie Jean King Cupu s Barborou Krejčíkovou. Menšík je ale aktuálně exponovanější, protože jeho výsledky a portfolio sponzorů přitahují víc pozornosti.
Co Menšíka čeká dál
Kvalifikaci s USA Češi zvládli a k 23. září 2026 už je jasné, co následuje: čtvrtfinále Final 8 v Boloni proti Kanadě, termín 24.–29. listopadu. Formát je vyřazovací, na titul jsou potřeba tři výhry. Dá se čekat, že italské zákulisí přinese další kolo focení, dalšího Lebedu nebo jeho ekvivalent a další tmavou místnost se speciálním světlem.
Menšík v jednom z rozhovorů řekl, že tlak přichází zvenčí, z médií, okolí, sítí, a on se pokaždé vrací k rutině a výkonu. V Boloni bude mít obojího dost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář