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Za socialismu na ně koukali skrz prsty. Dnes berou 120 000 Kč/měsíc a zoufale v Česku chybí

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Zatímco kanceláře praskají ve švech, český průmysl zoufale hledá lidi s hořákem v ruce. Výdělky svářečů přitom mohou dosahovat překvapivých výšin. Záleží na specializaci i ochotě nést podnikatelské riziko.
Za socialismu na ně koukali skrz prsty. Dnes berou 120 000 Kč/měsíc a zoufale v Česku chybí

Za socialismu na ně koukali skrz prsty. Dnes berou 120 000 Kč/měsíc a zoufale v Česku chybí

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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