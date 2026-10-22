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Kane proti Bayernu prohrál jednu bitvu. Mzdu si ale pohlídal

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Chtěl o rok víc, Bayern řekl ne. Anglický kanonýr Harry Kane podle The Times i Sky Sports ustoupil v délce smlouvy a v Mnichově zůstane do léta 2029, mzdu kolem 400 tisíc liber týdně si ale pohlídal.
Kane proti Bayernu prohrál jednu bitvu. Mzdu si ale pohlídal

Kane proti Bayernu prohrál jednu bitvu. Mzdu si ale pohlídal

Zdroj: FC Bayern Mnichov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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