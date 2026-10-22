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Jak se vyvíjela česká literatura? Napovědět mohou almanachy, ukazuje výstava v Brně

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Jakou roli hrály almanachy v české literatuře a co všechno prozrazují o tehdejší době? Na to se zaměřuje nová výstava Moravské zemské knihovny v Brně. Návštěvníkům představuje české literární almanachy od konce 18. století do roku 1945 a ukazuje, jak pomáhaly utvářet literární život.
Jak se vyvíjela česká literatura? Napovědět mohou almanachy, ukazuje výstava v Brně

Jak se vyvíjela česká literatura? Napovědět mohou almanachy, ukazuje výstava v Brně

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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