Jakou roli hrály almanachy v české literatuře a co všechno prozrazují o tehdejší době? Na to se zaměřuje nová výstava Moravské zemské knihovny v Brně. Návštěvníkům představuje české literární almanachy od konce 18. století do roku 1945 a ukazuje, jak pomáhaly utvářet literární život.
Jak se vyvíjela česká literatura? Napovědět mohou almanachy, ukazuje výstava v Brně
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...