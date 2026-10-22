Požár domu uprostřed noci zranil osm lidí. Hasiči je museli zachraňovat přes střechu i sklepní okénko

K požáru došlo v noci ze středy 21. na čtvrtek 22. října v řadovém domě ve městě Tamm, které leží v okrese Ludwigsburg v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Plameny se objevily ve sklepních prostorách budovy, odkud se začal šířit nebezpečný kouř. Oheň ohrozil obyvatele domu a situace si vyžádala zásah hasičů. Podle dosavadních informací utrpělo osm lidí otravu zplodinami hoření. Rozsah jejich zdravotních komplikací zatím nebyl upřesněn. Není ani potvrzeno, zda museli být všichni zranění převezeni do nemocnice.
Hasiči zachraňovali obyvatele neobvyklou cestou
Záchranná operace byla komplikovaná především tím, že požár vznikl ve spodní části domu. Zasahující hasiči museli při vyprošťování obyvatel využít různé přístupové cesty. Několik lidí dostali do bezpečí přes sklepní světlík, tedy otvor zajišťující přístup denního světla do podzemních prostor. Další osoby zachraňovali ze střechy budovy. Právě tato okolnost patří k nejvýraznějším podrobnostem celého zásahu. Přesný počet lidí zachráněných jednotlivými způsoby zatím zveřejněn nebyl.
Požáry vznikající ve sklepech mohou představovat značné nebezpečí i pro obyvatele vyšších podlaží, přestože samotné plameny nemusí bezprostředně zasáhnout jejich obytné místnosti. Horký kouř a zplodiny hoření mohou pronikat schodištěm a dalšími průchody do ostatních částí budovy. Zvlášť nebezpečná je situace, kdy se kouřem zaplní běžná úniková cesta. Lidé se pak mohou ocitnout v místnostech, které nedokážou bezpečně opustit bez pomoci záchranářů. V takových případech hasiči využívají také okna, balkony nebo výškovou techniku. Zda byly v Tammu běžné únikové cesty zcela neprůchodné, však dosavadní informace neupřesňují.
Škoda dosahuje milionů korun
Požár způsobil také rozsáhlé materiální škody. Předběžný policejní odhad činí přibližně 150 tisíc eur, tedy několik milionů českých korun. Jde zatím o prvotní vyčíslení, které se může po podrobnější prohlídce budovy změnit. Není jasné, jak velká část domu byla přímo zasažena ohněm ani jak rozsáhlé škody způsobily kouř a voda použitá při hašení. Dosud nebylo potvrzeno ani to, zda je nemovitost nadále obyvatelná. Podrobnosti o rozsahu poškození tak zůstávají otevřené.
Policie se nyní zabývá okolnostmi vzniku požáru. Příčina vznícení ve sklepních prostorách zatím nebyla zjištěna a vyšetřovatelé dosud nezveřejnili žádnou konkrétní verzi události. Není proto možné určit, zda požár souvisel s technickou závadou, lidskou nedbalostí nebo jinou okolností. K dispozici zatím nejsou ani podrobnější informace o době příjezdu hasičů či délce zásahu. První zprávy o události byly zveřejněny ve čtvrtek krátce po šesté hodině ranní. Další podrobnosti může přinést pokračující policejní vyšetřování.
Zplodiny hoření obsahují škodlivé látky, které mohou způsobit vážnou otravu i bez přímého kontaktu s plameny. Mezi nejnebezpečnější patří oxid uhelnatý, jenž omezuje schopnost krve přenášet kyslík. Při silném zakouření navíc rychle klesá viditelnost a orientace v budově se stává obtížnou. Pokud kouř pronikne na schodiště, může být pokus o útěk nebezpečnější než setrvání v místnosti oddělené zavřenými dveřmi. V takové situaci je zásadní přivolat hasiče, upozornit na svou polohu a řídit se jejich pokyny.