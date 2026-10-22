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Leoš Mareš se proměnil v dlouhovlasou rockovou hvězdu. Monika změnila účes a malá Alex se válela smíchy

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Moderátor si nasadil dlouhou hnědou paruku a jeho čtyřletá dcera se nemohla přestat smát. Monika mezitím vsadila na skutečnou proměnu, ostříhanou ofinu.
Leoš Mareš se proměnil v dlouhovlasou rockovou hvězdu. Monika změnila účes a malá Alex se válela smíchy

Leoš Mareš se proměnil v dlouhovlasou rockovou hvězdu. Monika změnila účes a malá Alex se válela smíchy

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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