Leoš Mareš se proměnil v dlouhovlasou rockovou hvězdu. Monika změnila účes a malá Alex se válela smíchy

Na první pohled to vypadá jako koordinovaná rodinná akce: oba manželé Marešovi s novým účesem, malá Alex v roli spontánního komentátora. Jenže při bližším pohledu se příběh rozpadá na dvě úplně odlišné události. Moničina ofina je reálný střih od kadeřníka, doložitelný už od září 2024. Leošova dlouhá hříva je paruka, rekvizita nasazená pro pobavení rodiny. A právě ten kontrast mezi opravdovou proměnou a recesistickým kostýmem dělá z celé scénky něco víc než jen další instagramový obsah.
Paruka, která z táty udělala rockera
Leoš Mareš je veřejně spojovaný s krátkým sestřihem. I když si v létě 2024 v Karlových Varech nechal odbarvit vlasy na blond, šlo pořád o salonní úpravu v rámci jeho obvyklého rozsahu. Dlouhá hnědá paruka je jiná liga. Podle instagramových záběrů, které převzal server Život, vypadal moderátor spíš jako kytarista kapely z osmdesátek než jako tvář komerční televize. Délka vlasů, tmavý odstín, celkový dojem, všechno šlo proti tomu, co si člověk pod jménem Leoš Mareš vybaví.
A přesně proto to fungovalo. Čtyřletá Alex, narozená 10. března 2022, viděla tátu najednou úplně jinak, než ho zná z každodenního života. Výsledek? Nekontrolovatelný dětský smích. Žádná režie, žádný scénář. Prostě holka, které přijde vtipné, že táta vypadá jako někdo jiný.
Moničina ofina: skutečná proměna, starší než se zdá
Na rozdíl od Leošovy rekvizity je Moničina proměna reálná. Tmavé dlouhé vlasy doplněné ostříhanou ofinou jí vytvořil kadeřník Martin Tyl, který celý proces zachytil na videu a zveřejnil ho na Instagramu. Stalo se to ovšem už v září 2024, tedy více než dva roky před tím, než se příběh znovu roztočil v médiích.
Reakce tehdy byly jednoznačně pozitivní. Fanoušci psali, že Monika omládla, přirovnávali ji k Sandře Bullockové i Jenně Ortegové. Sám Leoš pod příspěvkem komentoval: „Láska moje nádherná.“ Že se ofina vrací do hry teď, v říjnu 2026, svědčí spíš o tom, jak funguje mediální koloběh kolem celebrit, různě staré instagramové momenty se spojí do jednoho příběhu a vypadají jako čerstvá novinka.
Proč zrovna teď mají rodinné střípky větší váhu
Kontext je důležitý. Redakce VIPŽivot připomíná, že se Leoš na Instagram vrátil teprve 14. června 2026 po téměř roce a půl pauzy. Jeho první příspěvek bylo rodinné video s Monikou a Alex, gesto, které jasně říkalo, že návrat na sítě je i návrat k tomu, co chce sdílet. Po tak dlouhém tichu má každý nový rodinný moment vyšší mediální hodnotu. Algoritmus i čtenáři reagují citlivěji.
Zároveň Marešovi soukromí dávkují vědomě. Sama Monika v rozhovoru pro Elle řekla, že kolem Alex odmítá komerční spolupráce a hranici mezi sdílením a ochranou dcery aktivně hlídá. Alex se na sítích objevuje, u bazénu na dovolené, při Leošových padesátinách v rádiu, v narozeninovém příspěvku, ale nikdy jako produkt, vždy jako součást konkrétního okamžiku.
Kontrolovaná image, která občas povolí
Marešovým na sítích paradoxně nejlíp fungují ne pečlivě vystavěné lifestyle záběry, ale momenty, kdy kontrolovaná fasáda na chvíli povolí. Táta v absurdní paruce, dcera v záchvatu smíchu, máma s účesem, který si nechala udělat už před dvěma lety. Nic z toho není velké odhalení. Ale právě ta nenápadnost dodává scéně autenticitu, kterou žádná produkce nevyrobí.
Dlouhá hnědá hříva se vrátí do šuplíku, ofina možná taky dávno zmizela. Smích čtyřleté Alex ale zůstane jako důkaz, že nejlepší rodinný obsah vzniká tam, kde se nikdo nesnaží.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová