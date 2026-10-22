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DJI ukázalo dron, který po přistání znovu vzlétne za 45 sekund. Nabíjení už nebude problém

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Čekání na nabití dronu může být při zásahu záchranářů zásadní problém. DJI představilo Dock 4, automatickou základnu, která vymění baterii za méně než 25 sekund. Nový Matrice 5TD navíc nabízí termokameru, umělou inteligenci a téměř hodinový let.
DJI ukázalo dron, který po přistání znovu vzlétne za 45 sekund. Nabíjení už nebude problém

DJI ukázalo dron, který po přistání znovu vzlétne za 45 sekund. Nabíjení už nebude problém

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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