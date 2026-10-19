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Skuhravý kdysi zapaloval stokoruny jako doutníky. Teď dluží osm milionů a věřitelé ho tlačí, ať si najde jinou práci

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Bývalý útočník Janova Tomáš Skuhravý dnes ve Slovácku vydělává v průměru 22 695 Kč měsíčně. Insolvenční správce po něm chce vyšší příjem a dvojnásobné splátky.
Skuhravý kdysi zapaloval stokoruny jako doutníky. Teď dluží osm milionů a věřitelé ho tlačí, ať si najde jinou práci

Skuhravý kdysi zapaloval stokoruny jako doutníky. Teď dluží osm milionů a věřitelé ho tlačí, ať si najde jinou práci

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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