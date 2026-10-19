Skuhravý kdysi zapaloval stokoruny jako doutníky. Teď dluží osm milionů a věřitelé ho tlačí, ať si najde jinou práci

Na začátku devadesátých let v italských barech platil whisky celému lokálu. Podle historek z té doby si cigaretu zapaloval stomarkovou bankovkou, jen aby bylo vidět, že na to má. Dnes jednašedesátiletý muž, který na mistrovství světa 1990 nastřílel pět gólů a skončil druhý v tabulce střelců, bydlí v motelu v Uherském Hradišti a jezdí zapůjčeným čínským autem. Podle dokumentů z insolvenčního řízení, o kterých 19. října informoval Blesk, mu správce vzkázal, aby bez odkladu zvýšil příjmy. Má si buď vyjednat vyšší odměnu u hlavního zaměstnavatele, nebo si najít další zdroj peněz. Slavné jméno v oddlužení nehraje roli. Insolvence posuzuje jen to, kolik člověk dokáže vydělat a splatit.
Milion měsíčně proti 22 tisícům
Rozdíl mezi dvěma životy Tomáše Skuhravého se dá vyjádřit čísly. Po přestupu do Janova bral podle vlastních vzpomínek kolem milionu korun měsíčně. Průměrná mzda v Československu tehdy činila 3 840 Kčs, takže jeho výplata odpovídala zhruba 260 průměrným platům.
Za rok 2025 měl podle insolvenčních podkladů průměrný měsíční příjem 22 695 Kč. Jeho janovská gáže byla přibližně čtyřiačtyřicetkrát vyšší, a to bez započtení inflace za více než tři dekády. Za období od ledna do května 2026 vydělával podle Blesku ještě méně.
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|Tehdy (Janov)
|Dnes (Slovácko)
|Měsíční příjem
|cca 1 000 000 Kč
|22 695 Kč (průměr 2025)
|Poměr k průměrné mzdě své doby
|cca 260×
|pod celostátním průměrem
|Bydlení
|luxus italské Serie A
|motel v Uherském Hradišti
Oficiálně je zaměstnaný v 1. FC Slovácko jako sportovní poradce. Podle popisu práce dohlíží na mládež, vyřizuje víza a administrativu zahraničních hráčů, vyhledává talenty a pomáhá s personálním a sportovním rozvojem klubu. Dřív si přivydělával na dohodu v autosalonu skupiny kolem Pavla Buráně, kde dostával necelých 5 000 Kč měsíčně. Dohoda skončila k 31. srpnu.
S ubytováním a dopravou mu podle Blesku pomáhají lidé z jeho pracovního okolí. Šéf ho ubytoval ve svém zařízení Fabrika a půjčil mu vůz BYD. Ještě v prosinci 2025 přitom Seznam Zprávy psaly o podnájmu v Praze a dojíždění na Slovácko.
Kdo na něj tlačí a co přesně chce
Bulvární podání mluví o rozzuřených věřitelích. Z dostupných materiálů ale vyplývá, že konkrétní požadavky formuluje insolvenční správce. Ten po jednání navrhl dvě věci.
- Zvýšit měsíční splátku z 5 584 Kč na 11 906 Kč, tedy o 6 322 Kč a zhruba o 113 %.
- Zvážit jinou práci, konkrétně místo marketingového specialisty s hrubým příjmem až 40 000 Kč měsíčně.
Že se nízká odměna nelíbí věřitelům, Blesk uvádí obecně. Konkrétní výroky jednotlivým věřitelům ale nepřipisuje. Podle insolvenčního návrhu, ze kterého citovaly Seznam Zprávy, šlo hlavně o dvě firmy: A04 Omega s pohledávkou přes 1,8 milionu Kč a A.P.C. Four s více než šesti miliony. Menší částky dlužil VZP a České kanceláři pojistitelů. V návrhu se tehdy uváděly závazky přes devět milionů, v novější fázi řízení píše Blesk o téměř osmi milionech.
Proč správce tlačí právě na výdělek, vysvětluje novela insolvenčního zákona účinná od října 2024. Dlužník v oddlužení musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, nesmí odmítat splnitelnou možnost vydělat si a má vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě chtít. Soud přitom zkoumá i to, zda se bez důležitého důvodu nevzdal lépe placené práce. Plat kolem 22 tisíc u legendy, která mluví plynule italsky a zná fotbalový byznys, je pro správce právě takovým případem k prověření.
Proč netrénuje a jak dlouhá cesta k dluhům vedla
Logická otázka zní, proč muž se 133 ligovými góly netrénuje. Skuhravý sám uvedl, že o obnovení trenérské licence neuvažuje, protože má endoprotézu. Do budoucna to prý úplně nevylučuje. Už v loňských insolvenčních materiálech stálo, že licenci kvůli dlouhému pobytu v cizině nemá obnovenou a ze zdravotních důvodů je její obnovení teď nereálné. Jeho poslední trenérská zkušenost je víc než sedm let stará: krátce vedl AC Cuneo 1905 ve třetí italské soutěži a angažmá skončilo bankrotem klubu.
Ke vzniku dluhů se Skuhravý vyjádřil v insolvenčním návrhu. Závazky podle něj vznikly převážně z podnikání. Od roku 2004 žil dlouhodobě v zahraničí, věřil, že je firma „ve správných rukou“, a po návratu zjistil opak. Server iSport k tomu připomíná exekuci z roku 2012 a neúspěšné investice, mimo jiné penzion Bomber v Přerově nad Labem.
Kam přesně zmizely miliony z italské kariéry, nikdo účetně nedoložil. Doložená je kombinace nákladného života, drahých aut, podnikání mimo fotbal a dlouholetých závazků, které se nakonec sešly v jednom insolvenčním spisu.
Slovácko mlčí, sportovní vedení mají na starosti jiní
Krátce působil Skuhravý i ve vedení klubu. Když Auto UH group Pavla Buráně 30. června 2025 vstoupila do Slovácka s pětadvacetiprocentním podílem, usedl podle klubového webu do představenstva. Už 19. září ho nahradil Zdeněk Heneš, což odpovídá jeho vlastnímu tvrzení, že šlo jen o dočasný záskok. Auto UH group pak v roce 2026 svůj podíl prodala společnosti Solar Global a zůstala jen obchodním partnerem klubu. Že by Skuhravý přišel o dohodu v autosalonu kvůli Buráňovu odchodu z akcionářské struktury, zdroje nedokládají. Obě události ale proběhly ve stejném období.
Klub k výši jeho platu mlčí. Už v prosinci 2025 pro iSport uvedl, že jde o osobní záležitost a že z právních i etických důvodů platy zaměstnanců nepotvrzuje. Výmluvné je i to, kdo dnes klub navenek zastupuje. Na říjnovém setkání s fanoušky představili sportovní vizi Veliče Šumulikoski, bývalý kapitán Michal Kadlec, který se v létě vrátil jako sportovní manažer, trenér Jan Jelínek a zástupci akademie. Skuhravý mezi nimi nebyl.
Kolik bere Kadlec, zveřejněno není. Podle nás ale srovnání ukazuje podstatu problému. Skuhravý má ve Slovácku poradenskou, napůl reprezentativní roli. Kdyby zastával plnohodnotnou manažerskou funkci, mohl by splácet výrazně víc. Takovou pozici ale v klubu nemá.
Co ukazují splátky
Kdyby Skuhravý přistoupil na návrh správce, za tři roky oddlužení by zaplatil 428 616 Kč. Při dosavadní splátce by to bylo jen 201 024 Kč. I vyšší částka představuje zhruba dvacetinu dluhu.
Pro představu: pokud by měl mechanicky splatit osm milionů bez úroků a nákladů, trvalo by to při 11 906 Kč měsíčně asi 56 let. Při 5 584 Kč by to bylo zhruba 119 let. Oddlužení ale takhle nefunguje. Dlužníkovi stačí po tři roky poctivě plnit povinnosti a zbytek dluhů mu soud může odpustit. Pokud je neplní, může soud oddlužení prodloužit až o 12 měsíců, nebo ho zrušit a přejít na konkurs.
Dlužníkovi přitom musí zůstat nezabavitelná částka. Podle Seznam Zpráv činí v roce 2026 pro jednotlivce bez vyživovaných osob 14 101,50 Kč měsíčně. Při příjmu kolem 22 tisíc tedy zbývá na srážky jen málo, a proto správce trvá na tom, aby Skuhravý vydělával víc.
Lidé v podobné situaci obvykle mají několik možností: vyjednat vyšší mzdu, najít druhý příjem, přijmout přiměřenou práci, nebo správci doložit zdravotní omezení. Skuhravý podle všeho stojí přesně před touto volbou, jen se o ní na rozdíl od jiných dlužníků píše v novinách.
Skuhravý kdysi pálil bankovky, protože jich měl dost. Dnes musí správci dokázat, že na víc nemá, nebo si o víc říct ve Slovácku či u jiného zaměstnavatele.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner