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Deset jmen, jeden trůn. Česká atletika odhalila kandidáty na krále či královnu roku

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Česká atletika poznala deset osobností, které se ucházejí o titul Atlet roku 2026. Mezi nominovanými nechybí halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel, bronzová tyčkařka Amálie Švábíková ani zkušený oštěpař Jakub Vadlejch.
Deset jmen, jeden trůn. Česká atletika odhalila kandidáty na krále či královnu roku

Deset jmen, jeden trůn. Česká atletika odhalila kandidáty na krále či královnu roku

Zdroj: ČAS - Jaroslav Svoboda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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