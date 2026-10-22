Pražské novostavby zdražily o 12 procent, metr čtvereční překonal hranici 193 tisíc korun

Pražský trh s novostavbami zažívá paradox: prodeje mírně klesají, ale ceny dál rostou. Za první tři čtvrtletí letošního roku developeři v hlavním městě prodali 5350 nových bytů, tedy meziročně o 11 procent méně, přesto výsledek překračuje desetiletý průměr o více než pětinu. Vyplývá to z pravidelné analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema.
Samotné třetí čtvrtletí přineslo 1600 prodaných bytů, což je meziročně o šest procent méně. Za ochlazením poptávky stojí podle analýzy růst úrokových sazeb, přísnější podmínky pro nákup investičních bytů i celková nejistota ohledně budoucího vývoje. I přesto jde již o 11. čtvrtletí v řadě, kdy prodeje překračují dlouhodobý průměr kolem 1500 jednotek.
Nabídkové ceny ve třetím čtvrtletí dosáhly průměru 193 814 korun za metr čtvereční, mezičtvrtletně o tři procenta a meziročně o 12 procent více. Prodejní ceny, ovlivněné mimo jiné byty, které jsou na trhu delší dobu, vzrostly meziročně o deset procent na 186 408 korun za metr. Průměrná cena jednoho bytu v developerském projektu tak ve třetím čtvrtletí činila 11,8 milionu korun. Nejdražší byty byly tradičně v Praze 1, nejdostupnější v Praze 9 a 10.
Zhruba tři čtvrtiny všech prodaných bytů za první tři čtvrtletí se koncentrovaly v Praze 5, 8, 9 a 10. Nejžádanější dispozice zůstávají menší byty 2+kk a 1+kk, které dohromady pokryly téměř tři čtvrtiny celého trhu. Kupce láká nižší vstupní cena i snadná pronajímatelnost.
Nejprodávanějším projektem ve třetím čtvrtletí bylo podle dat analytické společnosti BuiltMind Tesla Hloubětín od Central Group, následovaly Nové Chabry od Star Group a Britská čtvrť od Finepu. Celkově nejvíce bytů ve sledovaném období prodal Central Group, za ním skončily Finep a UDI Group.
Na straně nabídky koncem září evidoval trh 7200 dostupných nových bytů, meziročně o 26 procent více. Tento nárůst developeři přičítají zejména povolení většího množství projektů a navazujících etap. Přesto upozorňují, že výstavbu dlouhodobě brzdí nefunkční povolovací procesy, nedostatek vhodných pozemků a rostoucí ceny stavebních prací i materiálů.
Předseda představenstva Skanska Residential Petr Michálek varuje, že pokud se situace v těchto oblastech nezlepší, může být současné zvýšení nabídky jen dočasným výkyvem. Naopak provozní ředitel BuiltMind Tomáš Kajúch očekává, že růst nabídky bude pokračovat. Sekyra Group letos zahájila třetí fázi Smíchov City s přibližně 800 byty, UDI pak plánuje ve druhém čtvrtletí příštího roku spustit výstavbu první budovy projektu Side Smíchov Living.
Předseda představenstva Ekospol Evžen Korec je přesvědčen, že ceny nových bytů v Praze narážejí na svůj strop a většina lidí si je nemůže dovolit. Podle něj poroste tlak na koncové ceny, což povede „k ještě většímu zmenšování nových bytů až za hranici komfortního bydlení".
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