Technik varuje před topením klimatizací: tohle 1 nastavení ovladače vás může stát i 1 800 Kč

Venku se stmívá, v obýváku je chladno a ruka sahá po ovladači. Displej ukazuje 21 stupňů, palec ale mačká šipku nahoru, dokud se neobjeví 28 nebo rovnou 30. Úvaha je jednoduchá: čím vyšší číslo, tím rychleji se pokoj zahřeje. Firmy, které klimatizace montují a servisují, přitom přehnaně vysokou teplotu uvádějí jako častou chybu. Kolik peněz tenhle zvyk za zimu spolkne, většinu lidí překvapí.
Šipka nahoru pokoj rychleji nevyhřeje
Klimatizace s invertorem se po zapnutí rozjede na plný výkon a drží ho, dokud se teplota v pokoji nepřiblíží nastavené hodnotě. Pak ubere a teplotu už jen hlídá. Novozélandská pobočka výrobce Mitsubishi Electric ve své příručce k tepelným čerpadlům výslovně upozorňuje, že nastavení na 28 °C místnost rychleji nevyhřeje a jednotka při něm navíc spotřebuje víc energie. Číslo 30 na displeji tak přinese jen delší jízdu naplno, která skončí, až bude v pokoji vedro.
Kdo po zahřátí zapomene hodnotu vrátit zpátky, přetápí pak celý večer i noc. A právě tady začíná účet růst.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila Každý stupeň navíc má svou cenu
U vytápění platí jednoduché pravidlo, podle kterého každý stupeň, o který teplotu stáhnete, ušetří zhruba 6 % nákladů na topení. Uvádí to státní poradenský web Chytrá volba a podobně počítají také energetičtí poradci. Kdo topí o dva stupně víc, než potřebuje, má tedy ve svém účtu za teplo schovaných zhruba 12 %, které by mohl ušetřit.
Nejlépe je to vidět na modelovém příkladu. Rodina vytápí dům hlavně klimatizacemi, v pokojích drží 24 °C a za zimu zaplatí 15 000 Kč. Kdyby ovladače stáhla na 22 °C, ušetřila by kolem 1 800 Kč, tedy zhruba 900 Kč za každý stupeň. Skutečná částka se liší podle velikosti domu, zateplení i ceny elektřiny ve vašem tarifu, princip ale platí pro každou domácnost.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Snížení teploty Úspora nákladů na teplo Modelový příklad: účet 15 000 Kč za zimu o 1 stupeň zhruba 6 % asi 900 Kč o 2 stupně zhruba 12 % kolem 1 800 Kč Proč klimatizaci vysoké číslo škodí ještě víc Přečtěte si také: Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let
Klimatizace topí jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, takže teplo bere z venkovního vzduchu a vhání ho dovnitř. Čím větší je rozdíl mezi teplotou venku a v místnosti, tím nižší je účinnost jednotky. Vysoko nastavený cíl tak znamená delší provoz a k tomu práci v méně výhodných podmínkách.
Venkovní jednotka bere teplo i z mrazivého vzduchu. Čím víc musí pokoj přetápět, tím nižší má účinnost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozumně nastavená teplota tedy u klimatizace šetří dvakrát. Jednotka musí do místnosti dodat méně tepla a zároveň ho vyrábí s lepší účinností, protože rozdíl mezi venkem a vnitřkem zůstává menší. Právě díky teplu odebranému venkovnímu vzduchu vychází topení klimatizací levněji než elektrický přímotop, a přetápěním se tahle výhoda zbytečně zmenšuje.
Na kolik stupňů ovladač nastavit
Klimatizace v topném režimu nepotřebuje vyšší číslo, než jaké byste nastavili na termostatu u radiátorů, obvykle jí stačí 20 až 22 °C. Montážní firmy k tomu radí extrémní hodnoty vynechat a teplotu zvyšovat postupně.
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V obývacím pokoji většině lidí stačí spíš dolní hranice tohoto rozpětí, v ložnici klidně i méně. Když je vám chladno, přidejte jeden stupeň a chvíli počkejte, než sáhnete po dalším.
Drobnosti, díky kterým vystačíte s nižším číslem
Pocit tepla ovlivňuje i směr proudu vzduchu. Teplý vzduch stoupá ke stropu, a proto by lamely vnitřní jednotky měly při topení mířit dolů k podlaze. Pokud zůstanou nastavené vodorovně jako v létě, teplo se drží nahoře a u nohou zůstává chladno, což svádí k dalšímu přidávání.
Úsporu podpoří i klidný provoz bez opakovaného spouštění a zastavování, protože po každém novém startu jede jednotka znovu naplno, dokud pokoj opět nevyhřeje. Teplý vzduch navíc potřebuje volnou cestu, takže nábytek by v místnosti neměl stát tak, aby proudění bránil.
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Když je v místnosti chladno i při rozumném čísle, podívejte se na filtry. Ucpané prachem propustí méně vzduchu, jednotka pak topí slaběji a spotřebuje víc elektřiny.
Zdroje: https://chytravolba.gov.cz/obsah/vytapeni-a-regulace-teploty/, https://www.mitsubishi-electric.co.nz/materials/Aircon/Info_Guides/HeatPumpGuide.pdf, https://socialnibydleni.mpsv.cz/download/dokumenty/100-step_uspory_verze_web.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/finance-jak-v-topne-sezone-usetrit-za-energie-40447600, https://www.finance.cz/479091-uspory-tepla, https://dumabyt.cz/rubriky/interier/bydlime/klimatizace-pro-ctvero-rocnich-obdobi_22636.html, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-klimatizace/topeni-pomoci-klimatizace/, https://www.premioklima.cz/jak-topit-klimatizaci/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-pouzivat-klimatizaci-efektivne-a-usporne-40507762, https://www.ceskestavby.cz/clanky/koupi-a-instalaci-to-nekonci-jak-se-spravne-starat-o-vasi-klimatizaci-34840.html
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