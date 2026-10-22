Cibulová marmeláda podle jednoduchého receptu. Výrazná příloha, která promění i obyčejné maso

Cibulovou marmeládu jsem dlouho brala jako něco, co patří jen k paštikám na prkénku v bistru. Pak jsem ji jednou dala do domácího burgeru a bylo jasno. Najednou i obyčejné maso chutná promyšleněji, a přitom jde v zásadě o cibuli, cukr, ocet a chvíli času navíc.
U cibulové marmelády je
jedno zásadní pravidlo: nespěchat. Cibule musí povolit, tekutina se odpařit a celá směs zhoustnout do lesklé konzistence, která se dobře roztírá. Když se stáhne z plotny moc brzy, připomíná spíš sladkokyselou cibuli na než marmeládu. přílohu
Dobrá zpráva je, že kvůli ní nemusíte shánět jen červenou cibuli. Ta je sladší a po uvaření vypadá hezky, to ano. Použít se ale dá i
žlutá nebo bílá cibule. Každá se chová trochu jinak. Červená je jemnější, žlutá má výraznější základ a bílá umí být ostřejší. Mně se osvědčila kombinace červené a žluté, zhruba půl na půl. Když je doma jen jeden druh, recept tím netrpí. Recept na pikantní cibulovou marmeládu k masu
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + chladnutí sklenic do druhého dne Co potřebujeme
Základ: 2,2 kg cibule, klidně směs červené, žluté i bílé 1 kg krupicového cukru 100 ml octa 400 ml vody 2 lžíce soli
Na dochucení: 2 sáčky želírovacího prostředku 2:1 1 sáček grilovacího koření 1 sáček pálivé papriky 0,5 cl vodky
Volitelně, pokud chcete chuť posunout jinam: 1-2 lžičky tymiánu 1 ks chilli papričky 2-3 ks bobkového listu Foto: Cooky.cz, Není sladká jen na oko: Cibulová marmeláda k masu dodá steaku, paštice i burgeru šmrnc restaurace Postup přípravy pikantní cibulové marmelády jakožto univerzální přílohy
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké půlměsíčky nebo užší proužky. Nemusí být dokonale stejné, v běžné kuchyni to stejně málokdy dopadne jako podle pravítka. Podobná velikost ale pomůže, aby se cibule vařila rovnoměrně.
2. Připravte si větší hrnec. Dejte do něj
cibuli, vodu, ocet, cukr a sůl. Přisypte grilovací koření a pálivou papriku, promíchejte a začněte zahřívat.
3. Když směs začne vařit, stáhněte plamen zhruba na střední výkon. Vařte asi
35 až 45 minut. Občas promíchejte, hlavně ode dna. Sladká cibule se dokáže přichytit rychleji, než to na první pohled vypadá. Cibule má změknout a šťáva se postupně zahustí.
4. Jakmile je
cibule měkká, vmíchejte želírovací prostředek 2:1 podle dávkování pro větší množství. Přilijte i vodku. Není jí tam moc, chuť nepřehluší, spíš ji lehce zaoblí. Když ji nedáte, recept bude fungovat dál, ale v téhle dávce má své místo.
5. Vařte ještě přibližně
5 až 10 minut, dokud marmeláda nezačne znatelně houstnout. Horká směs bude pořád řidší, než by člověk čekal. Po vychladnutí se zpevní, takže ji zbytečně nepřevařte.
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6. Pokud používáte
tymián, chilli nebo bobkový list, přidejte je během vaření podle chuti. Bobkový list před plněním sklenic vyndejte. V hotové marmeládě už by jen překážel a nikdo ho nechce najít v burgeru.
7. Hotovou marmeládu plňte ještě vroucí do čistých a suchých sklenic. Ihned zavíčkujte, otočte dnem vzhůru a nechte bez přenášení vychladnout do druhého dne.
8. Po otevření dejte sklenici do lednice. K masu se dá podávat studená. Do burgeru ji ale nechávám chvíli stát při pokojové teplotě, protože se pak lépe roztírá.
TIP: Pokud chcete marmeládu jemnější, hlavně do burgerů, část hotové směsi krátce promixujte tyčovým mixérem. Opravdu jen pár vteřin. Nemá z ní být hladká kaše, spíš mazlavější směs. Foto: Cooky.cz, Není sladká jen na oko: Cibulová marmeláda k masu dodá steaku, paštice i burgeru šmrnc restaurace Červená, žlutá, nebo mix?
V receptech se často objevuje
červená cibule. Dává to smysl. Je sladší, po tepelné úpravě ztmavne do pěkné barvy a na talíři působí líp. Někdo k ní přidává hnědý nebo třtinový cukr, někdo zase vinný ocet, tymián nebo chilli. Všechny tyhle úpravy fungují.
Jenže doma se často vaří z toho, co zrovna je.
Žlutá cibule dá marmeládě ostřejší a plnější chuť, dobře sedí k hovězímu i vepřovému. Bílá cibule bývá štiplavější, takže se hodí tam, kde chcete výraznější pikantní tón. Za mě pořád vychází nejlépe mix druhů. Chuť pak není placatá, není jen sladká a zároveň nejde zbytečně do ostrosti. Často kladené otázky o cibulové marmeládě
Musí v ní být želírovací prostředek?
Nemusí. U takhle velké dávky ale výrazně ušetří čas. Bez něj budete směs déle odpařovat a výsledek bude spíš cibulový džem než pevnější marmeláda vhodná na plnění do sklenic.
Hodí se víc k masu, nebo k sýrům?
K obojímu. Tahle kořeněnější verze je stavěná hlavně ke grilovanému a pečenému masu, ale s hermelínem, čedarem nebo kozím sýrem si rozumí velmi dobře.
Jak dlouho vydrží?
Neotevřená a dobře uzavřená sklenice vydrží v chladu několik měsíců. Po otevření ji uložte do lednice a spotřebujte ideálně do jednoho až dvou týdnů.
Jde použít místo klasického octa vinný?
Ano. Marmeláda pak bude chuťově měkčí a kulatější. V některých receptech se používá právě
vinný ocet, případně balzamikový. Počítejte jen s výraznějším sladkokyselým dojmem.
Co když je marmeláda moc sladká?
Pomalu přidávejte
ocet, špetku soli nebo trochu chilli. Vždycky po malých dávkách. Sladkost se u cibulové marmelády často srovná až po vychladnutí, takže ji nehodnoťte hned nad horkým hrncem.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz