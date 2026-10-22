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Vůně mýdla Fa i fronty na džíny: Jak Tuzex vytahoval z Čechoslováků západní marky

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Prodejny Tuzex nabízely zboží, o kterém si běžné samoobsluhy mohly nechat jen zdát. Lidé stáli hodiny ve frontách na džíny a čokolády, zatímco komunistický stát díky odběrním poukazům rafinovaně odčerpával tvrdé západní měny z kapes vlastních občanů.
Výstavní expozice s poukázkami Tuzexu a dobovým západním zbožím

Výstavní expozice s poukázkami Tuzexu a dobovým západním zbožím

Zdroj: Chemical Engineer / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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