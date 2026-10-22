Odborník prozradil: jak seřídit plastová okna na zimu? Vyhněte se těmto 5 chybám

Stačí přiložit dlaň k zavřenému oknu a ucítit slabý chlad. Mnoho lidí pak vezme imbusový klíč a začne otáčet vším, co na kování najde. Právě při takovém podzimním kutění ale vzniká víc škod, než by člověk čekal. Na co si dát pozor, popisuje i servisní technik jednoho z českých výrobců oken.
Nejdřív zkouška s papírem, až potom nářadí
Než cokoli povolíte, ověřte, jestli okno opravdu netěsní. Vezměte obyčejný papír, nechte ho trčet ze spáry mezi křídlem a rámem a okno zavřete. Pokud jde ven úplně lehce, křídlo k rámu nedoléhá dost pevně. U okna v pořádku musíte za papír trochu zabrat, aby se uvolnil.
Zkoušku opakujte na několika místech, nahoře, dole i u pantů. Moderní okno se při zavření zamyká na více bodech po obvodu a povolit se může třeba jen jeden z nich.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila Chyba 1: Utáhnout přítlak nadoraz
Pravidlo „čím víc, tím líp“ tady neplatí. Přetažený čep průvan zastaví, ovšem guma, která zůstává stále silně stlačená, ztrácí pružnost mnohem dřív, než by musela. Navíc pak zavírání jde ztuha a klikou musíte otáčet silou.
Přítlak utažený nadoraz opotřebuje gumové těsnění dřív a klikou se pak otáčí ztuha. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jestli přítlak na léto povolovat, o tom se názory v oboru liší a část odborníků považuje sezonní přepínání za zbytečné. Shoda panuje v tom, že správně seřízené okno má projít papírovou zkouškou. Víc utahovat nemá smysl.
Chyba 2: Otáčet čepem o velký kus a jen na jednom místě
Přítlak nastavují excentrické čepy na obvodu křídla, k jejichž seřízení obvykle stačí imbusový klíč velikosti 4. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let Pracujte s otevřeným křídlem a klíčem pohněte pokaždé jen nepatrně. Potom okno zkušebně zavřete a znovu otevřete, abyste poznali, co drobná změna udělala. Teprve pak pokračujte dalším drobným pootočením.
Stejně důležité je upravit všechny body rovnoměrně. Když dotáhnete jediný čep v rohu, kde zrovna táhne, zbytek kování nese zátěž nerovnoměrně a časem může utrpět.
Chyba 3: Promazat kování univerzálním sprejem
Univerzální sprej proti rzi kování nesvědčí, protože abrazivní částice v něm mechanismus spíš opotřebují. Stejně špatnou volbou je kuchyňský olej. Pohyblivé díly stačí ošetřit jednou do roka. Poslouží k tomu technická vazelína, olej na šicí stroje nebo silikonový olej.
Přečtěte si také: Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat Pohyblivé díly kování stačí jednou do roka ošetřit technickou vazelínou, olejem na šicí stroje nebo silikonovým olejem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mazivo patří na tato místa:
panty, uzavírací čepy, kovové lišty po obvodu křídla.
Výrobci body určené k mazání na kování obvykle označují, takže je nemusíte hledat naslepo. Nakonec s křídlem několikrát pohněte, aby se mazivo rozprostřelo, a co zbude navíc, otřete ubrouskem.
Chyba 4: Zapomenout na těsnění
Gumové těsnění po obvodu rámu stačí otřít vlhkým hadříkem a potřít tenkou vrstvou silikonového oleje nebo glycerinu, aby zůstalo pružné. Přípravky na bázi ropy včetně minerálních olejů gumu poškozují, proto je na ni nepoužívejte.
Vhodné a nevhodné přípravky na kování i těsnění přehledně shrnuje následující tabulka:
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Co ošetřujete Vhodné Nevhodné Pohyblivé části kování silikonový olej, olej na šicí stroje, technická vazelína univerzální sprej proti rzi s abrazivními částicemi, kuchyňský olej Gumové těsnění silikonový olej, glycerin minerální oleje, ropné přípravky
Natržené nebo zpuchřelé těsnění je potřeba vyměnit. Kupovat náhradní pásek naslepo se nevyplácí, protože špatně zvolené těsnění dokáže okno poškodit. Přesný profil a tuhost vám řekne dodavatel oken.
Chyba 5: Nechat ucpané odvodňovací otvory
Ve spodní části rámu jsou malé otvory, kterými odtéká voda z prostoru mezi křídlem a rámem. Snadno je ucpe prach, pavučiny nebo drobné nečistoty zvenku. Když jsou ucpané, voda se drží ve spáře a na parapet neodteče, takže je při podzimní údržbě vyčistěte.
Přečtěte si také: Instalatér varuje: v odpadu v koupelně se každou zimu hromadí něco, co zasmradí celý dům dávno předtím, než někdo najde zdroj Když křídlo drhne o rám
„Nejčastější závadou je drhnutí oken a netěsnosti mezi rámem a křídlem,“ uvedl pro estav.cz Karel Ditrich, servisní technik výrobce oken OTHERM. Podle jeho zkušeností drhnoucí okno často spraví i sám majitel. Klíčový je seřizovací šroub ve spodním závěsu, kterým se křídlo o kousek zvedne, a po úpravě je dobré kování ještě promazat. Kování navíc trpí, když se klikou otáčí u otevřeného okna. Klika se má přestavovat jen u zavřeného křídla.
Opotřebované díly kování už patří do rukou servisu, stejně jako seřízení, se kterým si sami nevíte rady. Kontakt najdete nejsnáz u firmy, která vám okna dodala.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/spatne-serizena-okna-vas-stoji-stovky-korun-za-topeni-staci-pootocit-timto-sroubem-a-budou-jak-nova, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-pripravit-plastova-okna-na-zimu-aby-fungovala-bezchybne-28568.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-je-dulezite-serizeni-oken-ale-i-zaluzii-a-jine-stinici-techniky-31977.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-spravne-seridit-okna-s-obvodovym-kovanim-40010986, https://www.estav.cz/cz/9132.blizi-se-zima-jak-na-ni-pripravit-nase-plastova-okna, https://www.estav.cz/cz/3613.udrzba-a-serizeni-oken-jak-je-mazat-seridit-a-cistit
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