Je jí 48 a říká, že konečně žije. Tatiana Dyková popsala novou fázi vztahu s Vojtou Dykem: „Skončilo období piplaček"

Zní to paradoxně: pár spolu od roku 2010, tři synové, zaběhnutá domácnost, a přesto Dyková mluví o pocitu, jako by se ve vztahu vrátili na začátek. Jenže právě v tom je pointa. Jejich začátek totiž žádný klasický „začátek ve dvou“ nebyl. Když se Tatiana a Vojta poznali při zkoušení Bláznivého Petříčka, ona už měla dva syny z předchozího vztahu s Pavlem Čechákem. Vstupovali rovnou do pětičlenné domácnosti, do logistiky střídavé péče, do citlivého vyjednávání rolí mezi dospělými. Teprve teď, když kluci mají vlastní program, vlastní výlety a cesty do zahraničí, přichází něco, co jiné páry zažívají na samém začátku, čas jen pro sebe.
Co přesně Dyková myslí „piplačkami“
Slovo zní něžně, a tak ho Dyková taky myslí. V rozhovoru pro Novinky z konce září 2026 mluví o letech „sice milovaných, ale přece jen piplaček“, každodenní péče, organizace, hlídání, řešení, kdo kam odveze a kdo vyzvedne. Matka jako centrální servisní uzel dne. Ne nespokojenost, ne stížnost. Spíš pojmenování reality, kterou zná spousta žen s dětmi školního věku.
Teď je ta realita jiná. Synové mají vlastní životy, domácnost už není permanentně plná dětí a jejich kamarádů. Odpadlo věčné „a kdo bude hlídat?“. Dyková to popisuje jako větší svobodu a nová vrátka, a zároveň přiznává druhou stranu mince: dům je prázdnější a člověk se ptá „co teď?“.
Patnáct let k prvním společným líbánkám
Aby člověk pochopil, proč pár s patnáctiletou historií teprve objevuje párový čas, stačí se podívat na časovou osu. Kolem roku 2010 se Vojta ocitl v roli, kterou sám popisoval jako „pomocník, kamarád a bonusový táta“. Kluci mu říkali Vojto, ne tati. Biologického otce nenahrazoval, vědomě se držel v pozici, která vyžadovala citlivou a otevřenou komunikaci mezi všemi dospělými.
V roce 2015 v rozhovoru pro Novinky říkal, že je „klidná voda“, zatímco Táňa má v sobě „oheň“. V roce 2024 už mluvil o celé rodině jako o jednom „kmeni“ a slovo „nevlastní“ odmítal jako pejorativní. Postupná proměna jazyka, od „bonusového táty“ ke „kmeni“, ukazuje, jak se role usazovaly. Ale celou tu dobu běžel rodičovský provoz naplno.
Teprve podzim 2026 přináší první skutečně párové období. Podle nás nejde o restart po problému, ale o opožděné druhé líbánky páru, který vztah začínal uprostřed plného rodičovského nasazení.
Proč je jí 48 a nechce zpátky
Dyková se narodila 13. července 1978. Blížící se padesátka pro ni není strašák, je to naplněné očekávání. Sama říká, že už před deseti lety tušila, že s věkem přijdou zajímavější herecká témata. Mladší role podle ní často redukují postavy na variace „má mě rád, nemá mě rád“. Teď jsou témata „barevnější“, protože i život je bohatší a člověk už něco ví.
Tuhle linku potvrzuje i její aktuální profesní směřování. Na jaře 2026 v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že její „duše herečky je nažraná“, že vědomě střídá práci s dlouhými pauzami a otevírá si nový směr, včetně výuky na herecké škole. Pozdní čtyřicítky u ní nejsou útlum, ale přerovnávání priorit. A nový seriál České televize Na tělo, příběh sedmi spolužáků po třiceti letech od maturity, jako by jí byl šitý na míru.
Co říká Vojta, a co neříká
Přímý Vojtův výrok k téže „nové fázi vztahu“ se nám dohledat nepodařilo. Co se nám v Redakci VIPŽivot však dohledat podařilo, je nejbližší aktuální vyjádření pocházející z podzimní prezentace StarDance 2026 na webu ČT: pracovní tempo si prý nastavuje tak, aby byl „v pohodě doma“ a měl čas na ženu a děti. Důraz na domácí rovnováhu zjevně sdílí. Ale formulace o vztahovém „návratu na začátek“ je Tatianina, ne jeho.
Dyk dlouhodobě mluví o konfliktech jako o normální součásti zdravého vztahu, ne jako o znaku rozpadu. Už v roce 2021 Dyková popisovala, že období covidu jejich rodinu paradoxně obohatilo, otevřelo prostor k hlubším rozhovorům, které v běžném provozu nemají místo. Takže teze o krizi překonané na poslední chvíli? Tu rešerše nedokládá. Spíš jde o pár, který si patnáct let budoval fungující rodinu a teprve teď sklízí bonus v podobě času jeden pro druhého.
Dům Dykových je prázdnější, ale jejich vztah, poprvé za patnáct let, patří hlavně jim dvěma.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová