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Je jí 48 a říká, že konečně žije. Tatiana Dyková popsala novou fázi vztahu s Vojtou Dykem: „Skončilo období piplaček"

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Dennívýzva
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Tatiana Dyková v rozhovoru pro Novinky přiznala, že s Vojtěchem Dykem teprve teď, po patnácti letech vztahu, zažívají čas opravdu sami pro sebe.
Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk

Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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