Toto je bezkonkurenčně nejlepší mobil na českém trhu do 5000 Kč. Češi zešíleli a zcela ho vykoupili

Mobil s AMOLED displejem a baterií o kapacitě 7 700 mAh za méně než 5 000 Kč zní jako past. Redmi Note 17 4G od Xiaomi ale podle recenze redakce IT magazínu žádný zásadní háček nemá. Cena začíná na 4 639 Kč a zákazníci telefon podle všeho rychle vykupují.
Co umí displej a odolnost
Displej má úhlopříčku 6,99 palce, obnovovací frekvenci 120 Hz a jas až 1 800 nitů. Redaktor magazínu při testu potvrdil, že na přímém slunci zůstal obraz dobře čitelný, což u telefonu této cenové kategorie nečekal.
Překvapí i odolnost. Telefon má krytí IP65 a technologii Wet Touch 2.0, díky které reaguje i na dotyk mokrých prstů. Za deště si s ovládáním poradil bez problémů, a to je výbava, kterou levná konkurence obvykle nenabízí.
Hlavním trumfem je křemíkovo-uhlíková baterie o kapacitě 7 700 mAh. Zvládne den s navigací, desítkami hovorů i prací v aplikacích, třeba u kurýra, a energie zbude i na další den. Když je třeba dobíjet, nabíjení o výkonu 45 W zkrátí čekání. Podle doplněných údajů má baterie vydržet až 3 000 nabíjecích cyklů bez výrazného úbytku kapacity.
Kde Xiaomi ušetřilo
Procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 doplněný 4 GB operační paměti není určený pro nejnáročnější 3D hry. Fotoaparát postrádá ultraširoký objektiv a telefon podporuje jen síť 4G. Pro sociální sítě, navigaci, volání, e-maily i video to podle testu stačí.
Technický kanál AlzaTech model shrnuje takto: „Základní Redmi Note 17 láká především na enormní 7 700mAh baterii a rozměrný 120Hz AMOLED displej za nízkou cenu. Je to mobil určený pro nenáročné uživatele, pro které je absolutní prioritou výdrž na jedno nabití.“
Pozitivně se vyjadřují i zákazníci. V ověřených recenzích na Heurece a Alze jeden z nich píše: „Výdrž na baterii je naprosto neskutečná, při běžném používání nabíjím jednou za tři dny. Displej je krásný, velký a dobře čitelný.“
Komu se vyplatí
Úložiště má 128 GB a lze je rozšířit kartou microSD až o 2 TB. Výrobce slibuje 6 let bezpečnostních aktualizací systému Xiaomi HyperOS. Redakce dala telefonu hodnocení 8/10.
Kdo nehraje náročné hry a hledá spolehlivý telefon s výdrží na několik dní, měl by Redmi Note 17 4G zvážit. Orientační cena začíná na 4 639 Kč. Vzhledem k zájmu se vyplatí ověřit dostupnost v obchodech.
Zdroje článku: mp.cz, it-slovnik.cz, mobilenet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková