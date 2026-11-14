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Už žádný dětský křik a kopání do sedaček! Turecká aerolinka zavádí zónu pouze pro dospělé

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Plačící miminka, hlučné děti, které neustále kopou do sedačky. Pro někoho drobné nepříjemnosti, pro jiného noční můra, zvlášť když ho čeká desetihodinový let. Jenže...
Malá dívka ve žlutém oblečení pláče

Malá dívka ve žlutém oblečení pláče

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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