Tyhle lidové talířky visely na zdi každé babky. Mají obrovskou cenu a sběratelé za ně platí tisíce

Kdo by si nepamatoval ten pohled: bílá stěna v chalupě, na ní řada ručně malovaných talířů s pestrými květy a ptáčky, nad nimi vyšívaný ubrus a pod nimi vrzající lavice. Voněl koláč, v kamnech praskalo dřevo a talíře se na zdi pyšně leskly. Závěsný malovaný porcelánový talíř patřil k nejoblíbenějším ozdobám českých domácností. Spojoval eleganci meziválečného stylu s hřejivou krásou lidové ornamentiky. Možná ho máte dodnes na chalupě a netušíte, že nejde o obyčejnou sériovou dekoraci, ale o poctivé umělecké řemeslo s úžasným příběhem.
Když se potkal slavný porcelán s moravskými mistry
Příběh začíná na prvotřídním porcelánovém polotovaru z porcelánky Haas & Czjzek v Horním Slavkově. Čisté bílé kusy putovaly do rukou nadaných malířek v legendární Lidové malírně v Telči. Dílna vznikla v roce 1908 jako Škola pro lidovou malbu, o jejíž založení se zasloužili František Fromek a Hynek Janků. Od roku 1911 fungovala jako úspěšné výrobní družstvo. Zdejší umělkyně mistrně propojovaly moravské lidové motivy s duchem první republiky a jejich výrobky se vyvážely do celého světa. Družstevní výroba se zastavila v roce 1948 a v roce 1961 byla malírna úředně zlikvidována. O to víc dnes sběratelé touží po každém dochovaném kusu. Tehdy stál talíř pár korun československých, dnes je z něj malý kus historie.
Jak poznat originál? Otočte talíř
Chcete-li zjistit, zda váš rodinný poklad pochází z této slavné éry, otočte talíř a prozkoumejte spodní stranu. Hledejte dvě značky. První je zelená podglazurní značka Horního Slavkova, používaná v letech 1927–1938. Druhou je oranžové nadglazurní razítko Lidové malírny Telč, tedy písmeno „T“ se slováckým jablíčkem v rámečku. Pokud najdete obě, držíte v ruce opravdový telčský kousek.
Kolik to dnes stojí a má smysl prohledat půdu?
Buďme poctiví: na internetu občas kolují zprávy o závratných částkách, ale reálná hodnota běžných závěsných talířů z Telče se v aukcích a antikvariátech pohybuje zhruba mezi 400 a 1 500 korunami za kus. Výjimečně rozměrný kus nebo kompletní neporušená souprava se může vyšplhat na 2 000 až 6 500 korun. Pro sběratele je to ale především kus českého řemesla, který se už nikdy nevyrobí, a jeho cena si s léty drží hodnotu.
Nález jednoho talíře z nikoho milionáře neudělá, ale radost a hřejivou vzpomínku přinese určitě.
Prohledejte proto starý sekretář, kredenc i půdu na chalupě. Nepoškozený kousek můžete nabídnout na Aukru, nebo ho pověsit zpátky na zeď jako hrdou vzpomínku na zlaté české ručičky. A co vy? Visí i u vás doma talíř s jablíčkem a písmenem T?
Zdroje článku: telc.eu, mvji.cz, vysocina.rozhlas.cz, jihlavske-listy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová