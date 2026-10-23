Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tyhle lidové talířky visely na zdi každé babky. Mají obrovskou cenu a sběratelé za ně platí tisíce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná vám visí na zdi na chalupě nebo ho schováváte po babičce v kredenci. Za první republiky ozdoba každé světnice a dnes cíl sběratelů. Poznáte ho podle jedné drobné značky na spodní straně.
Tyhle lidové talířky visely na zdi každé babky. Mají obrovskou cenu a sběratelé za ně platí tisíce

Tyhle lidové talířky visely na zdi každé babky. Mají obrovskou cenu a sběratelé za ně platí tisíce

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 03:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
EU chystá zdražování, jaké tu ještě nebylo. Zle vyprázdní peněženky i v Česku
EU chystá zdražování, jaké tu ještě nebylo. Zle vyprázdní peněženky i v Česku
V australské hoře už 6000 let doutná oheň. Uhasit nejde a jeho původ je záhadou
V australské hoře už 6000 let doutná oheň. Uhasit nejde a jeho původ je záhadou

Šedivý popel, rudá půda a sirný dým stoupající z puklin. Kdo na toto místo poprvé narazil, musel mít dojem,...

Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst
Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst

Inzerát visí na pracovním portálu už čtvrtý měsíc. Nástupní plat 55 000 korun, práce z domova několik dní v...

Kaufland má má obrovskou novinku. Zahanbil Tesco, Lidl, Billu i všechny ostatní
Kaufland má má obrovskou novinku. Zahanbil Tesco, Lidl, Billu i všechny ostatní

Kaufland zkouší novinku, která může zákazníkům výrazně urychlit nákupy. Na madlo obyčejného nákupního...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Od zeměpisu po filmové hlášky. U hospodského stolu obstojíte jen těžko
HOSPODSKÝ KVÍZ: Od zeměpisu po filmové hlášky. U hospodského stolu obstojíte jen těžko

Vítejte u našeho hospodského kvízu, který prověří vaše znalosti napříč různými obory. Od zeměpisu po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.