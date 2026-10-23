Vypadá jako nejobyčejnější nábytek z dob socialismu, ale sběratelé vám za něj utrhnou ruce. Pod 20 000 Kč nechoďte

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Kdo by si nepamatoval babiččin obývák? Vyšívaný ubrus, křišťálová mísa s ovocem a pod oknem nízká komoda na štíhlých šikmých nožkách, do jejíchž zásuvek se vešlo všechno od ubrousků po rodinné fotky. Řeč je o legendární řadě nábytku U-450 a U-460, kterou pro národní podnik Interiér Praha navrhl designér Jiří Jiroutek. Málokterý kus nábytku se tak otiskl do paměti Čechů a Slováků. Vyráběl se od konce 50. let až do 70. let a stal se symbolem moderního bydlení pro miliony rodin. Možná ho máte dodnes na chalupě a netušíte, jaký poklad vám slouží jako odkladiště na nářadí.
Bruselský styl pro každého
Když československý pavilon na výstavě Expo 58 v Bruselu ohromil svět, začala u nás zlatá éra takzvaného bruselského stylu. Lehké tvary, pastelové barvy a optimismus nové doby. Jiří Jiroutek dokázal tuhle estetiku přetavit do nábytku, který si mohla dovolit běžná rodina. Tehdy stál pár stovek korun československých, dnes je z něj designová ikona. Série U-450 navíc přinesla technickou novinku: plastové zásuvkové výlisky, díky nimž byla výroba rychlejší a levnější, a přitom nábytek působil elegantně a moderně. Interiér Praha jich tak poslal do domácností obrovské množství.
Jak poznat originál a co říkají odborníci
Při pátrání na půdě hledejte několik znaků. Prvním jsou kónické, mírně šikmo vytočené nožky. Dále štítek Interiéru Praha uvnitř nebo na zadní straně a charakteristická čela zásuvek. Sběratele nejvíc lákají barevné varianty, třeba černé, bílé, růžové či šedé zásuvky u modelů jako U-452 či U-453, a také verze s posuvnými dýhovanými dvířky U-460. Pro sběratele je to svatý grál českého retro designu.
O významu autora svědčí i to, že Jiřího Jiroutka uvedli in memoriam do Síně slávy Czech Grand Design 2023. Michaela Kádnerová, kurátorka Moravské galerie v Brně a členka poroty, o něm řekla: „Jiří Jiroutek byl a je hvězda, přestože je jeho jméno známé mimo oblast designu jen málokomu. Stihl totiž proměnit podobu české domácnosti k lepšímu i v nesnadných podmínkách socialistického režimu.“ Podle ní dokázal propojit bruselský styl s dostupností, takže se nábytek mohl vyrábět ve velkém a prodávat za rozumnou cenu.
Kolik je komoda opravdu hodna
Internetem kolují zprávy, že každá taková komoda má hodnotu přes 20 000 Kč. Skutečnost je střízlivější, ale pořád příjemná. Původní kusy v nálezovém stavu z půdy či garáže se na portálech jako Aukro nebo Bazoš běžně prodávají zhruba za 1 500 až 6 000 Kč. Hranice 18 000 až 25 000 Kč pak dosahují kusy po kompletní profesionální renovaci, které se prodávají v designových galeriích nebo míří ke sběratelům do zahraničí. Dobrá zpráva je, že právě tolik může vydělat i vaše zapomenutá komoda, pokud ji necháte oživit šikovnýma rukama.
Zkušenost popisuje i jeden ze sběratelů v internetové diskusi: „Přesně tuhle komodu jsme měli u babičky a v garáži v ní leželo nářadí. Když jsem četl titulky o dvaceti tisících, skákal jsem radostí. V poškrábaném stavu mi za ni ale nabídli jen tři tisíce. Dvacet tisíc dostane člověk až za kus po drahé renovaci.“ Dobrá rada tedy zní: neodmítejte, nespěchejte a počítejte s tím, že cena roste s péčí.
Pokud takovou komodu najdete, nevyhazujte ji. Ať ji prodáte nadšenému sběrateli, nebo ji vrátíte k životu a necháte doma jako vzpomínku, držíte v rukou kus poctivé české designové historie. Mrkněte na půdu, do garáže nebo na chalupu. Mnohé poklady tam čekají na své objevení. Měli jste ji doma i vy?
Zdroje článku: czechgranddesign.cz, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský