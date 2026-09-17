Rodina Gracie změnila bojové sporty. Royce na UFC 1 ukázal sílu BJJ

Když Royce Gracie 12. listopadu 1993 vstoupil do klece v Denveru, vedle některých soupeřů nepůsobil nijak hrozivě. Neměl postavu kulturisty ani pověst drtivého strikera. První UFC ale nebylo soutěží o nejlepší vzhled nebo nejsilnější ránu. Mělo ukázat, co se stane, když se proti sobě postaví bojovníci z různých disciplín s minimem tehdejších omezení.
Gracieovi vsadili na zem
Příběh rodiny Gracie začal dlouho před vznikem UFC. Carlos Gracie se na začátku 20. století učil japonské jiu-jitsu a judo spojené se jménem Mitsuyo Maedy. Společně s dalšími členy rodiny, především s Héliem Graciem, potom rozvíjel vlastní pojetí boje založené na kontrole soupeře, pákách a škrcení.
Důležitá nebyla jen samotná technika. Gracieovi svůj systém dlouhodobě testovali proti lidem z jiných bojových stylů. Výzvy známé jako Gracie Challenge měly jednoduchý princip: pokud někdo pochyboval o účinnosti jejich jiu-jitsu, mohl si ji vyzkoušet přímo v zápase.
Po přesunu do Spojených států tento způsob propagace rozvíjel Rorion Gracie. Učil jiu-jitsu v Kalifornii a postupně hledal cestu, jak podobné souboje dostat k mnohem většímu publiku. Společně s Artem Daviem se podílel na projektu, ze kterého nakonec vznikl Ultimate Fighting Championship.
Royce předvedl, co BJJ umí
Na UFC 1 nastoupili zástupci několika disciplín. Mezi nimi boxer Art Jimmerson, kickboxer Patrick Smith, savate specialista Gerard Gordeau nebo Ken Shamrock, který měl zkušenosti se submission wrestlingem. Rodinu Gracie reprezentoval Royce.
Jeho první soupeř Jimmerson se vzdal poté, co ho Gracie dostal na zem a kontroloval z horní pozice. Shamrock vydržel v semifinále 57 sekund, než ho Gracie ukončil škrcením. Ve finále následoval Gordeau, který se vzdal po dalším škrcení za 1:44.
Royce tím neskončil. Vyhrál také UFC 2, kde během jediného večera zvládl čtyři soupeře, a UFC 4, jehož finále proti výrazně těžšímu Danu Severnovi patří k nejznámějším zápasům rané historie organizace. Na UFC 3 sice po prvním zápase kvůli vyčerpání odstoupil, jeho bilance z úvodní éry ale už stačila k tomu, aby se jméno Gracie spojilo s nově vznikajícím sportem.
Největší změna se odehrávala mimo samotné turnaje. Bojovníci z postojových disciplín zjistili, že bez obrany proti strhům a základní orientace na zemi mohou proti zkušenému grapplerovi rychle přijít o všechny své přednosti. Nestačilo dobře boxovat nebo kopat. Bylo nutné vědět, jak se zvednout ze země, ubránit škrcení, uniknout z nevýhodné pozice nebo zastavit takedown.
Rodina Gracie MMA nevytvořila sama a brazilské jiu-jitsu nevzniklo bez silného vlivu japonských bojových škol. První turnaje UFC ale ukázaly účinnost jejich přístupu před publikem, které do té doby podobný střet stylů prakticky neznalo. Royce Gracie se stal nejviditelnější tváří této změny.
Dnešní MMA už čistému specialistovi téměř nedává prostor. Elitní bojovníci kombinují box, kickbox, wrestling, BJJ a další disciplíny. Jedna lekce z prvních turnajů však zůstala stejná: kdo neumí bojovat na zemi, dává soupeři část zápasu prakticky zadarmo. A právě rodina Gracie měla zásadní podíl na tom, že si to svět bojových sportů uvědomil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková