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Rodina Gracie změnila bojové sporty. Royce na UFC 1 ukázal sílu BJJ

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Royce Gracie v roce 1993 porazil na prvním turnaji UFC tři soupeře za méně než pět minut čistého času. Brazilské jiu-jitsu tím dostalo obrovskou reklamu a boj na zemi začal měnit přípravu zápasníků napříč bojovými sporty.
Rodina Gracie změnila bojové sporty. Royce na UFC 1 ukázal sílu BJJ

Rodina Gracie změnila bojové sporty. Royce na UFC 1 ukázal sílu BJJ

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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