Co je no contest v MMA a kdy může zápas skončit bez vítěze

Zkratka NC se v MMA neobjevuje proto, že by bodoví rozhodčí nedokázali vybrat vítěze. Znamená, že zápas skončil za okolností, které podle pravidel nedovolily uznat běžný výsledek. Typickým důvodem je zranění po neúmyslném faulu, kvůli kterému už jeden z bojovníků nemůže pokračovat.
Rozhoduje i čas faulu
Podle aktuálních Unified Rules of MMA asociace ABC záleží také na tom, v jaké fázi zápasu k ukončení došlo. Pokud neúmyslný faul způsobí zranění a souboj musí skončit dříve, než je možné použít bodové lístky, výsledkem může být no contest.
Pokud už zápas překročil stanovenou část své délky, mohou naopak přijít ke slovu bodoví rozhodčí a rozhodne se podle průběžného skóre. Jiná pravidla platí u úmyslného faulu. Jestliže bojovník soupeře vědomě fauluje a způsobí mu zranění, kvůli kterému nemůže pokračovat, může následovat diskvalifikace viníka.
Rozhodčí navíc nemusí zápas po každém faulu okamžitě ukončit. Při zásahu do oka nebo slabin může dostat zasažený bojovník čas na zotavení a do rozhodování může vstoupit také lékař u klece.
Příkladem je zápas Austena Lanea s Justinem Tafou z června 2023. Lane zasáhl soupeře prstem do oka a Tafa nemohl pokračovat. Incident přišel už po 29 sekundách prvního kola a UFC eviduje zápas jako no contest.
Bez vítěze skončil také souboj Kevina Hollanda s Kylem Daukausem v roce 2021. Holland po střetu hlav pokračoval v zápase a Daukaus ho následně donutil vzdát se. Po přezkoumání situace byl ale podle oficiálních výsledků UFC verdikt změněn na no contest.
Doping může výhru smazat
No contest nemusí vzniknout přímo během zápasu. Výsledek může být změněn také dodatečně, například po porušení antidopingových pravidel. O změně oficiálního verdiktu pak rozhoduje příslušná atletická komise nebo regulační orgán.
Známým příkladem je druhý zápas Jona Jonese s Danielem Cormierem na UFC 214. Jones původně vyhrál ve třetím kole, po pozitivním dopingovém testu však Kalifornská atletická komise jeho vítězství změnila na no contest. UFC následně oznámilo, že titul v polotěžké váze znovu připadne Cormierovi.
Samotný antidopingový trest ale automaticky neznamená, že se vždy změní také výsledek zápasu. UFC dnes používá vlastní antidopingový program a o oficiálních výsledcích mohou podle místa konání rozhodovat také jednotlivé komise a regulační orgány.
Remíza je platný výsledek
Nejdůležitější rozdíl je jednoduchý. Při remíze zápas proběhl a bodové hodnocení nepřineslo vítěze. Pravidla ABC rozlišují několik druhů remíz podle bodových lístků rozhodčích. Remíza je tedy regulérní výsledek zápasu.
No contest je od remízy odlišný výsledek. Zápas v takovém případě nemá vítěze ani poraženého, protože jeho průběh nebo okolnosti neumožnily uznat běžný verdikt.
Proto se no contest v bilanci zapisuje samostatně jako NC. Samotná zkratka ale neprozradí důvod. Může za ní být zásah do oka, neúmyslný střet hlav, jiný faul nebo dodatečná změna výsledku po rozhodnutí komise.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková