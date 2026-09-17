Dva Slováci, jedna váha a starý účet. Kozák by se Čepovi v UFC nebránilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva Slováci, jedna váha a starý účet. Kozák by se Čepovi v UFC nebránil
KSW se v sobotu 19. září vrací do Liberce s českými i slovenskými jmény na kartě. Hlavním zápasem bude...
Zápas může skončit bez vítěze po neúmyslném faulu, střetu hlav nebo po pozdějším zásahu komise. No contest...
Gable Steveson trénuje s Jonem Jonesem každý den a tvrdí, že bývalý šampion stále zvládá nejvyšší úroveň....
Royce Gracie v roce 1993 porazil na prvním turnaji UFC tři soupeře za méně než pět minut čistého času....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- Co je no contest v MMA a kdy může zápas skončit bez vítěze
- Jon Jones se chce vrátit, tvrdí jeho tréninkový parťák. Uvolněný pás v něm mohl zažehnout oheň
- Rodina Gracie změnila bojové sporty. Royce na UFC 1 ukázal sílu BJJ
- Zápasník Gábor Boráros a jeho bývalá přítelkyně Dóra si vyměňují velmi ostré vzkazy