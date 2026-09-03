Hvězda Šulce v Lyonu vyhasíná. Český šikula odehrál jen 51 minut, navíc mu zatrhli přestup

Pavel Šulc se v Lyonu nepropadl výkonnostně, propadl se statusově. Ještě v květnu 2026 patřil mezi klíčové hráče ofenzivy Olympique Lyonnais, v červnu nastoupil do všech tří zápasů české reprezentace na mistrovství světa. Jenže 16. července přišel problém s kolenem, který ho vyřadil na pět týdnů. Když se 21. srpna vrátil do tréninku, sezona už běžela, konkurence v útoku se změnila a přestupový trh se zavřel bez jediné dotažené nabídky. Z opory se během několika týdnů stal hráč, o němž se mluví víc na trhu než na hřišti.
Koleno, pět týdnů pauzy a ztracený rozjezd
Šulcův problém nezačal špatným výkonem. Začal na tréninku v polovině července, kdy si poranil koleno. Trenér Paulo Fonseca ho vyřadil z nominace na úvodní ligové zápasy i na předkolo evropských pohárů proti Spartě Praha. Podle webu Olympique-et-Lyonnais Fonseca před pražským duelem otevřeně přiznal, že Šulc kvůli kolenu chybí.
Návrat přišel 21. srpna, den před prvním kolem Ligue 1 v Toulouse. Jenže návrat do tréninku neznamená návrat do sestavy. Fonseca po Šulcově zapojení řekl, že hráč „nehrál moc“ a musí zlepšit fyzický stav. Výsledek? Podle databáze Soccerway nasbíral Šulc ke 2. září 2026 ve třech soutěžních startech 51 minut, jiné zdroje uvádějí dokonce jen 42. Ať je správné kterékoli číslo, jde o zlomek toho, na co byl zvyklý.
Openda přišel, hierarchie se přepsala
Zatímco Šulc léčil koleno, Lyon 28. července oficiálně přivedl na hostování Loïse Opendu. Belgický útočník z RB Lipsko okamžitě zapadl do Fonsecových plánů. V odvetě play-off Ligy mistrů proti Fenerbahçe 26. srpna šel Openda do základní sestavy. Šulc? Přišel z lavičky až v 76. minutě.
Jeden zápas ještě nedělá verdikt. Ale první volba trenéra v klíčovém utkání sezony mluví jasnou řečí. Šulc se z automatické volby posunul do role, kde musí o minuty bojovat, a dělá to v momentě, kdy mu chybí herní rytmus i plná fyzická připravenost. Kruh se uzavírá.
Přestup, který nikdo nezatrhl, protože nikdo nepřišel
Formulace o „zatrženém přestupu“ vyžaduje zpřesnění. V otevřených zdrojích jsme nenašli doklad, že by Lyon Šulcův odchod zablokoval nebo že by sám hráč transfer sabotoval. Podle informací deníku L’Équipe, které přetiskl server Olympique-et-Lyonnais, o Šulce existoval zájem (nejčastěji se zmiňoval anglický Leeds), ale do Lyonu nedorazila konkrétní nabídka. Sám Šulc se podle těchto zdrojů v Lyonu cítí dobře a nebyl tím, kdo by odchod vynucoval.
Pro srovnání: když na Malicka Fofanu přišla reálná nabídka ze Sunderlandu, Lyon obchod uzavřel za částku až 875 milionů korun včetně bonusů. U Šulce se žádný platící kupec neobjevil, bez ohledu na to, že za sebou měl silnou sezonu s 11 góly a 3 asistencemi v Ligue 1, dvěma góly v Coupe de France a gólem se třemi asistencemi v Evropské lize.
Co bude dál: rotace, nebo zimní odchod?
Šulcovi je 25 let, smlouvu má do června 2029, tržní hodnota podle Soccerway činí zhruba 483 milionů korun. Po Fofanově odchodu Lyon krátkodobě nemusí cítit tlak prodávat další ofenzivní jméno. Sportovní tlak na Šulce tím ale neklesá, spíš naopak. Pokud z krátkých vstupů z lavičky nedokáže rychle generovat čísla, jeho vyjednávací pozice i pozice v hierarchii bude slábnout.
Podle nás se rýsují dvě realistické cesty. Buď Fonseca po podzimním bloku uvidí, že se Šulc fyzicky vrátil na úroveň z minulé sezony, a začne ho znovu rotovat do základu. Nebo se v zimním přestupovém okně objeví to, co v létě chybělo, konkrétní nabídka s konkrétní částkou. Na obojí potřebuje Šulc jediné: minuty na hřišti. A těch má zatím zoufale málo.
Letní trh se zavřel, koleno se zahojilo. Teď záleží na tom, jestli se stejně rychle zahojí i Šulcova pozice v týmu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl