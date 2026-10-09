Husákovy děti budou radostí bez sebe. Legendární punčový čaj koupíte i dnes

Stál v rozmezí 5 až 8 Kčs a byl vždycky o jednu až dvě koruny dražší než obyčejný ovocný sirup. Však to taky byla známka luxusu!
Voněl rumem, ale alkohol neobsahoval
Nápoj voněl velmi intenzivně, ale alkohol neobsahoval. Přesto byl něčím, co děti měly zapovězeno (někdy!), pro ty byl určen tmavý šípkový sirup, jenž se na trhu objevoval s podzimem a o vánočních svátcích. Také ten byl velmi tmavý a hustý, ale chyběla mu rumová vůně. Přesto jeho voňavou teplou hřejivost si mnozí pamatují dodnes. Smíchaný s vodou nebyl nic moc, ale v pigi čaji byl nejlepší.
Expreso tea byl legendou. Prodával se ve stejných lahvích jako Jar, pamatujete? Stačilo jen odstřihnout růžek a bylo načnuto.
Expreso tea byl jedním z prvních instatntních a rychlých řešení. Nápoj bylo možno vytvořit jen z horké vody a sirupu, nebo si trochu sirupu nalít do hotového černého čaje. Sirup se dal použít i do studené vody, ale horká varianta byla nejoblíbenější. Zejména na horách, do termosky nebo když jste přišli domů zvenku vymrzlí až na kost. Nebylo rychlejšího čaje.
Zázrak z jarové lahve se používal i do receptů
Někteří tento sirup používali i na pečení, na slazení krémů do cukroví nebo jen tak na polití polárkového dortu. Zkuste to, na dobrou vanilkovou zmrzlinu to musí být lahoda. Mnozí s ním mají spojené vzpomínky na dny u babičky nebo na první jakoby "zakázané nápoje". Ačkoliv na něm nebylo kromě vůně vůbec nic hříšného.
Zázrak: Lze ho koupit dodnes!
Expres tea se vyrábí dodnes a koupíte ho běžně v obchodních řetězcích. Stojí kolem 40 až 50 Kč. Je pravý čas se po něm poohlédnout, s prvními sychravými dny je to tip jako na zavolanou.
Chcete si ho vyrobit doma?
Pokud ho neseženete nebo se vám do obchodu nechce, zkuste to doma. Vlastně to není tak složité, jen musíte mít po ruce pár ingrediencí. Stačí vám silný čaj jako základ pro váš šálek nápoje. Oslaďte ho, poté přidejte po kapce rumové trestě a punčové trestě. Přidat můžete i pár kapek citronu (ne víc!). Zamíchejte, důkladně oslaďte, a je hotovo. Jestliže neseženete dnešní verzi sirupu, tohle vás rozhodně na chvíli do starých časů vrátí.
Složení totiž není příliš složité. Když se dnes podíváme na lahev, není to žádná věda: pitná voda, cukr, glukózový sirup, kyselina: kyselina citronová, rumové aroma, barvivo: karamel, konzervant E 202. Někteří výrobci přidávají ještě vanilkové aroma.
Při domácí výrobě ale doporučujeme čaj ještě trošku okyselit citronem, aby punčová chuť vynikla. Je totiž zásadní!
Zdroje článku: toprecepty.cz, pinterest.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková