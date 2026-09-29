Neutrácejte za sušičku. Jednoduchý trik s ručníkem zkrátí sušení prádla v bytě o polovinu

Vlhké prádlo a studený byt: Známá noční můra
Když venku klesají teploty a vzduch v bytě je vlhčí, běžné sušení na stojanu se mění v maraton trvající celé dny. Mokré tričko visí na šňůře třeba i 48 hodin, místnost zatím nasává vlhkost a hrozí plísně. Sušička znamená vysokou investici i zvýšené náklady na energie. Do mnoha malých bytů se ostatně ani nevejde.
Řešení přitom leží v něčem, co má doma úplně každý: v obyčejném bavlněném ručníku a dvou minutách času. Metoda pochází z komunity minimalistických cestovatelů na platformě Reddit, kde ji sdílejí lidé putující světem pouze s jedním batohem. Perou si v hotelových umyvadlech a suché oblečení potřebují okamžitě – nemohou čekat a nemají ani prostor na rozvěšování.
Jak funguje trik zvaný sushi roll
Princip je překvapivě prostý. Čerstvě vyprané kusy položíte na rozložený suchý ručník a společně s ním je srolujete do válce připomínajícího sushi. Potom si na tento válec stoupnete a po dobu zhruba dvou minut na něm šlapete, jako byste šlapali na hroznech určených k výrobě vína. Tlak nohou vytlačí vodu z tkaniny přímo do savých vláken ručníku, aniž byste museli oblečení násilně ždímat.
Po uplynutí dvou minut z ručníku vybalíte oblečení, které je najednou výrazně lehčí a na dotek téměř suché.
Autor triku upozorňuje, že nejlepší výsledky přináší klasický hotelový ručník z husté bavlny. Tenké rychleschnoucí varianty z mikrovlákna pod tlakem tolik vody nepohltí.
Výsledky podle typů materiálu
Uživatel, který metodu na sociální síti popsal, podle svých slov zaznamenal rozdíly u různých tkanin. Lehké syntetické sportovní prádlo vyšlo z ručníku suché na 90 procent, takže stačilo pár desítek minut na vzduchu a bylo připravené k použití. Merino ponožky a silnější šortky dosáhly přibližně 80procentní suchosti, běžná bavlněná trička zhruba 70 procent.
Protože většina vody skončí v ručníku během lisování, zbývající dobu sušení na stojanu lze zkrátit až o polovinu. V praxi to znamená, že tričko, které by normálně viselo na sušáku celou noc, je připravené k nošení už za pár hodin – a to i ve vlhké místnosti bez zapnutého topení.
Metoda vyžaduje mít po ruce několik suchých ručníků navíc, pokud perete větší várku. Na druhou stranu nezvyšuje spotřebu elektřiny ani o korunu a funguje kdekoli – doma, na chatě i v pronajatém pokoji. Pro cestovatele, kteří se potřebují obejít bez sušičky, i pro rodiny hledající úsporu na účtech za energie představuje jednoduchou a účinnou pomoc.
Zdroje článku: express.co.uk, southernliving.com, bbc.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová