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Neutrácejte za sušičku. Jednoduchý trik s ručníkem zkrátí sušení prádla v bytě o polovinu

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Sušení prádla v chladných měsících dokáže pořádně potrápit. Existuje ale geniálně jednoduchý postup, který z oblečení odsaje až 90 procent vlhkosti – bez sušičky i bez topení.
Neutrácejte za sušičku. Jednoduchý trik s ručníkem zkrátí sušení prádla v bytě o polovinu

Neutrácejte za sušičku. Jednoduchý trik s ručníkem zkrátí sušení prádla v bytě o polovinu

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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