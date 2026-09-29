Menšík a Alcaraz spolu váleli na Laver Cupu. Český mladík i tak prohrál s týmem světa

Páteční singl: nervy a match tiebreak
Menšíkův den začal odpoledním singlem proti Alexi Michelsenovi. První set vypadal jako procházka, 6:1 za necelou půlhodinu, český teenager diktoval tempo a Američan nenacházel rytmus. Jenže druhá sada přinesla obrat. Michelsen srovnal přes tiebreak 7:3 a zápas šel do rozhodujícího super tiebreaku.
V něm Menšík prohrával, vyrovnal, znovu ztrácel. Nakonec zvítězil 10:8. Po zápase přiznal, že nervozita z debutu byla obrovská, ale že ji přetavil v soustředění. Bod pro Evropu. A večer ho čekal další zápas.
Debl s Alcarazem: odvrácený setbol a 38 winnerů
Páteční večerní program přinesl debl, na který se soustředila největší pozornost: Menšík s Alcarazem proti americké dvojici Fritz–Michelsen. Taylor Fritz, čtvrtý hráč světa, a k němu Michelsen, s nímž se Menšík potkal už odpoledne.
První set byl drama. V tiebreaku evropský pár prohrával a musel odvracet setbol za stavu 5:6 na minibrejky. Odvrátil ho. Vyhrál tiebreak 9:7. Druhý set už byl klidnější, 6:4, čistý brejk v závěru. Statistiky vyprávěly jasný příběh: 38 winnerů proti 24 na straně soupeřů a 88 % vyhraných bodů po prvním servisu.
Alcaraz dělal rozdíl v klíčových výměnách tiebreaku. Menšík zavíral důležité body v koncovce. Nešlo o model „hvězda a její doprovod“. Sám Alcaraz to po zápase potvrdil, mluvil o tom, že mu Menšík na kurtu dodal komfort, pochválil jeho dovednosti v rozehrách a označil ho za „skvělého hráče“. Podle nás právě tohle je nejcennější signál celého víkendu: světová jednička nepotřebovala českého teenagera chválit ze zdvořilosti. Chválila ho, protože jí pomohl vyhrát.
Nedělní prohra a týmový kontext
V neděli Menšík nastoupil ještě jednou, tentokrát v singlu proti Alexi de Minaurovi. Prohrál 3:6, 4:6, Australan byl lepší v obou setech a Menšík na něj nenašel recept. Bilance debutanta tak skončila na 2:1, což je na první účast na exhibici plné hvězd solidní vizitka.
Evropa jako celek ale víkend nezvládla. Sobotní program přinesl šňůru výher pro Team World a konečný stav 15:9 pro tým Světa znamenal, že historická bilance titulů se posunula na 5:3 ve prospěch Evropy. Kapitán Yannick Noah a vicekapitán Tim Henman měli k dispozici silnou šestku (Alcaraz, Zverev, Rune, Ruud, Cobolli a Menšík), ale proti Fritzovi, de Minaurovi a spol. to nestačilo.
Pravidla Laver Cupu navíc neumožňují nasadit stejnou deblovou dvojici v běžném programu dvakrát; výjimkou je jen rozhodující zápas za stavu 12:12. Menšík s Alcarazem tak spolu odehráli jediný debl. Jeden zápas, jeden bod, jedna společná výhra.
Druhý Čech v historii, a lepší než první
Před Menšíkem se na Laver Cupu objevil jediný český tenista: Tomáš Berdych v Praze 2017. Srovnání je jednoznačné. Berdych při domácím startu prohrál singl i oba debly a skončil s bilancí 0:3 bez jediného bodu. Menšík při svém prvním startu v cizím prostředí zapsal 2:1 a dva body.
Není to náhoda. Menšíkova sezona 2025 byla průlomová i mimo Laver Cup. V březnu vyhrál Miami Masters přes Novaka Djokoviče, v průběhu roku porazil Fritze i Ruuda, v srpnu vystoupal na kariérní maximum, 16. místo žebříčku ATP, a vedl Race to Jeddah. Na soupisce pro San Francisco nebyl nejmladším členem týmu pro ozdobu. Byl tam, protože si to vybojoval výsledky.
Co přišlo po San Francisku
Laver Cup body do žebříčku ATP nepřiděluje. Menšíkův ranking kolem turnaje zaznamenal drobný pohyb, ze 17. místa před akcí na 19. po ní a zpět na 16. o týden později, ale ten souvisel s jinými turnaji, ne s exhibičním víkendem. Skutečný dopad je statusový, ne bodový.
Hned po Laver Cupu zamířil Menšík na asijský hardový blok. Na China Open v Pekingu došel do čtvrtfinále, kde proti de Minaurovi skrečoval. Následovala Šanghaj. Sezona pokračovala tempem, které odpovídalo jeho ambicím.
Dva body v jednom pátečním dni, výhra po boku světové jedničky a bilance 2:1 při debutu. Pro devatenáctiletého kluka z Prostějova to byl víkend, po kterém ho elita přestala vnímat jako talent a začala brát jako kolegu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář