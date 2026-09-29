Listy žloutnou a suší se od špiček. Stačí 2 gramy jedné látky z obchodu a pokojové rostliny se vzpamatují během dní

V letních měsících si nezřídka všimnete, že špičky listů vašich pokojových rostlin hnědnou a zasychají, nebo dokonce žloutnou. Tento jev může být matoucí, zejména
pokud jste své pokojové zalévali rostliny pečlivě. Problém však nemusí vždy souviset s vaší péčí – někdy mohou být suché špičky listů způsobeny nedostatkem draslíku, který je klíčovou živinou pro jejich růst a celkové zdraví. Proč rostlinám osychají listy
Suché špičky listů jsou častým problémem, se kterým se setkávají pěstitelé
pokojových rostlin, a může k němu docházet z různých důvodů. K tomuto problému může přispívat nedůsledná zálivka a nevhodná vlhkost vzduchu, ale jedním z často opomíjených faktorů je nedostatek základních živin, konkrétně draslíku. Draslík hraje zásadní roli v metabolických procesech rostlin, včetně fotosyntézy, příjmu živin a regulace vody. Pokud pokojové rostliny nemají dostatečný přísun draslíku, může se to projevit suchými a odbarvenými špičkami listů. Identifikace nedostatku draslíku
Nedostatek draslíku u pokojových rostlin se může projevit několika vizuálními znaky. Mezi ty nejčastější patří tyto:
Suché a hnědé špičky listů: Nejnápadnějším příznakem nedostatku draslíku je zhnědnutí a zaschnutí špiček listů. Obvykle začíná na okrajích listů a postupuje směrem dovnitř, pokud se neošetří. Žloutnutí listů: Kromě suchých špiček můžete pozorovat také žloutnutí nebo kroucení okrajů listů. Zakrnělý růst: Pokojové rostliny trpící nedostatkem draslíku mohou vykazovat zpomalený nebo zakrnělý růst, protože draslík je nezbytný pro dělení buněk a celkový vývoj rostlin. Kroucení listů: Některé rostliny mohou na nedostatek draslíku reagovat stočením listů dovnitř nebo abnormálním tvarem listů. Problémy s plody a květy: U plodících a kvetoucích pokojových rostlin může nedostatek draslíku vést ke snížení velikosti plodů nebo k menšímu počtu květů. Řešení nedostatku draslíku u pokojových rostlin
Jakmile zjistíte, že příčinou suchých špiček listů vašich pokojových rostlin je nedostatek draslíku, je nutné neprodleně podniknout kroky k nápravě.
Jedním z účinných způsobů řešení nedostatku draslíku je použití hnojiva bohatého na draslík. Vyhledejte vyvážené hnojivo s vyšším obsahem draslíku (K), který se obvykle uvádí jako třetí číslo v poměru N-P-K. Například hnojivo s označením 10-10-20 obsahuje 20 % draslíku. Zdroj fotografie: Freepik Pokud si myslíte, že se o své pokojové rostliny staráte opravdu optimálně, a jim se přesto tak úplně nedaří, zbystřete
Používat však můžete i listový postřik roztokem draslíku. Jednoduše si připravte vhodné hnojivo rozpuštěním 2 g monofosfátu draselného ve 2 litrech vody. Tento roztok lze
použít jako listový postřik k dodání draslíku přímo do listů. Postříkejte horní i dolní povrch zasažených listů. A jako biostimulant můžete vyzkoušet i houbové hnojivo.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři