Před pěti lety na stejné rallye zemřeli dva závodníci. Teď si závod ve Španělsku vyžádal další oběť, dvacetiletou navigátorku

Sobota 26. září 2026, 13:53 místního času. Na tísňovou linku 112 Asturias přichází hlášení z úseku El Mazucu: BMW 325i se startovním číslem 61 vyjelo ze silnice LLN-7 u kilometrovníku 14 a vzplanulo. Řidič Germán Roman se dostal ven. Soraya Barreiro Rodríguez, jeho spolujezdkyně, zůstala uvnitř. O šestnáct minut později, ve 14:09, zdravotnický tým závodu oznámil její smrt. Hasiči SEPA dohasili požár ve 14:36. Organizátor 49. ročníku Rallye Villa de Llanes okamžitě definitivně zastavil soutěž. Bylo to podruhé za pět let, co tento podnik španělského Supercampeonato de España de Rallyes skončil pohřbem.
Šestnáct minut, které změnily všechno
K nehodě došlo ve druhém průjezdu rychlostní zkouškou El Mazucu, jednou z klasických horských erzet, které dělají z Rallye Villa de Llanes legendu asturského motorsportu. Silnice LLN-7 se vine úzkým údolím, kde asfalt lemují skalní stěny a prudké svahy bez velkých únikových zón. Podle tiskové zprávy záchranné služby 112 Asturias vůz opustil vozovku a okamžitě začal hořet. Jedna osoba, Roman, se ocitla vně, druhá uvnitř.
Germán Roman byl převezen do nemocnice v Arriondas s popáleninami. Oficiální technická příčina nehody dosud nebyla zveřejněna; vyšetřování vede Guardia Civil, která podle protokolu autorizovala i vyzvednutí těla z vraku.
Starosta Llanes Enrique Riestra veřejně vyjádřil soustrast rodině, přátelům i celé závodní komunitě. V paddocku se držela minuta ticha. Rodina Sorayi se podle dostupných veřejných zdrojů zatím nevyjádřila.
Dívka z Meré, která závodila podruhé v životě
Soraya Barreiro Rodríguez pocházela z Meré, malé vesnice v obci Llanes. Podle motorsportového portálu EuroMotor debutovala jako navigátorka teprve v březnu 2026 na VI. Rallysprintu de Llanera, opět po boku Germána Romana. Villa de Llanes byla její druhá oficiální soutěž. Dvacet let, dvě rallye, konec.
Předpisy španělské federace RFEDA umožňují licenci spolujezdce od šestnácti let s podmínkou, že alespoň jeden člen posádky je plnoletý a drží platný řidičský průkaz pro přejezdy po veřejných komunikacích. Barreiro Rodríguez obě podmínky splňovala. Otázka, zda by federace měla zpřísnit pravidla pro nejmladší navigátory, zatím oficiálně položena nebyla.
Pět let, téměř totéž datum
Paralela s rokem 2021 je až nepříjemně přesná. Dne 25. září 2021, tedy kalendářně o pouhý den dříve, zahynuli na 44. ročníku téhož závodu pilot Jaime Gil Vitoria a spolujezdec Diego Calvo González. Asturská regionální federace FAPA tehdy vydala oficiální kondolenční sdělení; soutěž byla rovněž okamžitě zastavena.
Zásadní upřesnění: obě tragédie se nestaly na stejném úseku. V roce 2021 šlo podle itinerářových databází o rychlostní zkoušku Altu’l Fitu, v roce 2026 o El Mazucu. Společný jmenovatel není jedna „smrtící zatáčka“, ale charakter celého závodu: klasická silniční rallye na běžných horských komunikacích, kde riziko tvoří kombinace úzkého asfaltu, prudkých svahů, minimálních únikových zón a času, který záchranáři potřebují k zásahu v terénu.
Co je na papíře povinné, a co zjevně nestačí
Rallye Villa de Llanes se jela jako podnik S-CER, nejvyšší úrovně španělského šampionátu. To znamená přísný regulatorní rámec:
- Bezpečnostní plán zaslaný RFEDA nejméně 30 dní před závodem.
- Bezpečnostní delegát jmenovaný přímo federací pro každý podnik.
- Bezpečnostní vozidla v pořadí 000, 00, 0 a escoba (zametací vůz), která projíždějí trať před závodníky.
- Ředitel závodu odpovědný za aplikaci předpisů a okamžité informování sportovních komisařů o incidentech.
Všechno tohle v Llanes existovalo. A přesto za pět let tři mrtví závodníci. FIA centrálně sbírá data o fatálních a vážných nehodách prostřednictvím World Accident Database, veřejně ale nepublikuje žebříček nejnebezpečnějších soutěží. Recenzovaná studie v International Journal of Legal Medicine konstatuje, že mortalita v rallye v poslední dekádě celkově klesala díky pokroku v bezpečnostních systémech a záchranné medicíně. Jenže statistický trend je slabá útěcha pro konkrétní závod, na kterém se umírá opakovaně.
Budoucnost závodu, který neumí přestat zabíjet
Ani po dvojité tragédii v roce 2021 Rallye Villa de Llanes nezanikla. Pokračovala v dalších ročnících, vrátila se do kalendáře S-CER a v září 2026 přilákala přes dvacet vozů kategorie Rally2. Žádné oficiální rozhodnutí o zrušení budoucích ročníků nebo vyškrtnutí z kalendáře se dosud neobjevilo.
Dá se čekat, že po druhé smrtelné události v historii novodobého podniku přijde zpřísněný audit tratí, únikových zón a podmínek zásahu. Podle nás by měl. Pravidla na papíře fungují jako síto, propustí většinu rizik, ale nezachytí všechna. A na úzké asturské silnici mezi skalami a strží je prostor mezi „bezpečným“ a „smrtelným“ někdy široký jen jako krajnice.
Soraya Barreiro Rodríguez měla dvacet let a dvě rallye za sebou. Třetí už nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta