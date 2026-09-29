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Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo

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Suzanne Somers, kterou čeští diváci znají jako usměvavou Carol ze seriálu Krok za krokem, vyrůstala v domácnosti, kde se děti v noci zamykaly ve skříni před opilým otcem.
Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo

Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo

Zdroj: Thivierr / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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