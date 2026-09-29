Wi-Fi 7 je 4krát rychlejší než Wi-Fi 6 a routery jsou zatím levné. Vybrali jsme dobré modely, než ceny vyletí nahoru

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Wi-Fi 7 je 4krát rychlejší než Wi-Fi 6 a routery jsou zatím levné. Vybrali jsme dobré modely, než ceny vyletí nahoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Standard Wi-Fi 7 nabízí až 4,8násobek teoretické rychlosti oproti Wi-Fi 6 a vstupní routery s touto technologií se v Česku dnes prodávají od cca 2 200 Kč.
Router ASUS RT-BE55 WiFi 7
Zdroj: ASUS
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