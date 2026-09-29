Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Wi-Fi 7 je 4krát rychlejší než Wi-Fi 6 a routery jsou zatím levné. Vybrali jsme dobré modely, než ceny vyletí nahoru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Standard Wi-Fi 7 nabízí až 4,8násobek teoretické rychlosti oproti Wi-Fi 6 a vstupní routery s touto technologií se v Česku dnes prodávají od cca 2 200 Kč.
Router ASUS RT-BE55 WiFi 7

Router ASUS RT-BE55 WiFi 7

Zdroj: ASUS
Reklama
Další články z Mobify.cz
Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum
Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum
Na YouTube ho doporučují všichni, tak ho redaktor otestoval. Bezplatný program uvolnil 0,8 GB RAM ve Windows 11
Na YouTube ho doporučují všichni, tak ho redaktor otestoval. Bezplatný program uvolnil 0,8 GB RAM ve Windows 11

Bulk Crap Uninstaller, open-source nástroj s více než 21 tisíci hvězdami na GitHubu, v redakčním testu...

V zahraničí ruší samoobslužné pokladny a vrací prodavačky. V Česku jdou opačným směrem a sází na AI
V zahraničí ruší samoobslužné pokladny a vrací prodavačky. V Česku jdou opačným směrem a sází na AI

Britský řetězec odstranil samoobslužné pokladny z 25 prodejen. Americký Dollar General je stáhl z 12 tisíc...

Waze v Android Auto skrývá čtyři čísla, bez kterých řidiči tápou. Řešení ale zabere pár vteřin a funguje okamžitě
Waze v Android Auto skrývá čtyři čísla, bez kterých řidiči tápou. Řešení ale zabere pár vteřin a funguje okamžitě

Po aktualizaci Android Auto mizí ve Waze lišta s časem příjezdu, zbývající vzdáleností, konkrétní hodinou...

Nadšenec si doma postavil sovětský počítač ze 460 elektronek. Startuje 15 minut, dvakrát už vybuchl
Nadšenec si doma postavil sovětský počítač ze 460 elektronek. Startuje 15 minut, dvakrát už vybuchl

Brit jménem Mike pověsil na zeď obývacího pokoje 460 sovětských elektronek z 50. let a složil z nich...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.